Europa intensifica la coordinación sobre Ucrania tras el ataque a Kiev

Paralelamente, Von der Leyen comienza su recorrido este viernes en Letonia, con paradas previstas en Estonia, Lituania, Finlandia, Polonia, Bulgaria y Rumanía. Su mensaje: reforzar el apoyo a los Estados miembros en primera línea y acelerar la construcción de una industria europea de defensa sólida, mediante instrumentos como la defensa conjunta.

La doble vía diplomática busca mantener el foco internacional sobre la guerra, mientras Ucrania se prepara para reuniones con representantes de Estados Unidos y sigue insistiendo en la necesidad de "sanciones más duras" si Rusia no muestra voluntad de negociar. La situación sobre el terreno se combina con una agenda exterior cada vez más activa, en la que la UE refuerza su papel como socio militar, económico y político clave para Kiev.

Más de 23 muertos

El Ejército ruso lanzó en la madrugada del jueves un ataque masivo contra Kiev con misiles hipersónicos Kinzhal y drones, que dejó 23 muertos, entre ellos cuatro menores, y dañó más de 200 edificios, incluidos centros educativos y la sede diplomática de la Unión Europea. Moscú afirmó que el objetivo eran infraestructuras militares.