Europa intensifica la coordinación sobre Ucrania tras el ataque a Kiev
Zelenski y Von der Leyen lideran una doble ofensiva diplomática mientras la UE prepara nuevas medidas de apoyo militar y fronterizo.
Ucrania y la Unión Europea han intensificado su coordinación política y militar tras el último ataque masivo sobre Kiev. Este viernes, el presidente Volodímir Zelenski ha mantenido una reunión virtual con líderes de Polonia, los países bálticos y Dinamarca, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha iniciado una gira por los siete países de la UE que comparten frontera con Rusia o Bielorrusia.
El encuentro liderado por Zelenski ha tenido como objetivo reforzar la presión internacional sobre Moscú y avanzar en la definición de garantías de seguridad para Ucrania, una cuestión clave de cara a futuras negociaciones. "Necesitamos saber quién nos ayudará en tierra, mar y aire si Rusia vuelve a atacar, y cómo", ha explicado el mandatario, quien también ha destacado la necesidad de una posición europea unificada.
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania
Necesitamos saber quién nos ayudará si Rusia vuelve a atacar, y cómo"
Paralelamente, Von der Leyen comienza su recorrido este viernes en Letonia, con paradas previstas en Estonia, Lituania, Finlandia, Polonia, Bulgaria y Rumanía. Su mensaje: reforzar el apoyo a los Estados miembros en primera línea y acelerar la construcción de una industria europea de defensa sólida, mediante instrumentos como la defensa conjunta.
La doble vía diplomática busca mantener el foco internacional sobre la guerra, mientras Ucrania se prepara para reuniones con representantes de Estados Unidos y sigue insistiendo en la necesidad de "sanciones más duras" si Rusia no muestra voluntad de negociar. La situación sobre el terreno se combina con una agenda exterior cada vez más activa, en la que la UE refuerza su papel como socio militar, económico y político clave para Kiev.
Más de 23 muertos
El Ejército ruso lanzó en la madrugada del jueves un ataque masivo contra Kiev con misiles hipersónicos Kinzhal y drones, que dejó 23 muertos, entre ellos cuatro menores, y dañó más de 200 edificios, incluidos centros educativos y la sede diplomática de la Unión Europea. Moscú afirmó que el objetivo eran infraestructuras militares.
