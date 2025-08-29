Europak Ukrainaren gaineko koordinazioa areagotu du Kieven aurkako erasoaren ostean
Zelenskik eta Von der Leyenek bide diplomatiko bikoitza bideratuko dute, Europar Batasuna laguntza militar eta mugetarako neurri berriak prestatzen ari den bitartean.
Ukrainak eta Europar Batasunak koordinazio politiko eta militarra areagotu dute, Kieven aurkako azken eraso masiboaren ostean. Hain zuzen, Volodimir Zelenski presidenteak bilera birtuala egin du Poloniako, Baltikoko herrialdeetako eta Danimarkako buruzagiekin, eta Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak bira bat hasi du gaur Errusiarekin edo Bielorrusiarekin muga partekatzen duten EBko zazpi herrialdeetan.
Zelenski buru duen bileraren helburua izan da Moskuren gaineko nazioarteko presioa indartzea eta Ukrainarentzako segurtasun bermeen definizioan aurrera egitea, etorkizuneko negoziazioei begira. "Jakin behar dugu nork lagunduko gaituen Errusiak berriro erasotzen badu, eta nola", azaldu du agintariak.
Volodimir Zelenski, presidente de Ukraina
Jakin behar dugu nork lagunduko gaituen Errusiak berriro erasotzen badu, eta nola "
Bien bitartean, Von der Leyenek bere bileren ibilbidea hasiko du ostiral honetan Letonian, Estonian, Lituanian, Finlandian, Polonian, Bulgarian eta Errumanian.
Bide diplomatiko bikoitzak gerrari buruzko nazioarteko fokua mantentzea du helburu, Ukraina AEBko ordezkariekin bilerak egiteko prestatzen ari den bitartean eta "zigor gogorragoen" beharra azpimarratzen jarraitzen du, Errusiak ez baitu gerra usteko borondaterik erakusten. Tokian tokiko egoera gero eta aktiboagoa den kanpo-agenda batekin konbinatzen da, non EBk Kieventzat giltzarri den bazkide militar, ekonomiko eta politiko gisa duen papera indartzen duen.
23 hildako baino gehiago
Errusiako Armadak ostegun goizaldean 23 hildako utzi zituen eraso masibo bat egin zuen Kieven aurka Kinzhal misil hipersonikoekin eta droneekin, tartean lau adingabe, eta 200 eraikin baino gehiago kaltetu zituen, ikastetxeak eta Europar Batasunaren egoitza diplomatikoa barne.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Errusiak 18 pertsona hil ditu, tartean hiru adingabe, droneekin eta misilekin Kieven egindako erasoetan
50 pertsona zauritu dira, eta erasoek etxebizitza-eraikinak, merkataritza-gune bat, haurtzaindegi bat, erredakzio bat eta EBk Ukrainan duen ordezkaritzaren eraikina kaltetu dituzte.
Gazako Zerrendako Gobernuak ohartarazi du hegoaldea "gainpopulatuta" dagoela
"Gazako hiria okupatzeak krisi humanitario bat sortzea du helburu, ia 700 eguneko genozidioak iraun duen tragediari gehituta", azpimarratu du Gazako Gobernuak.
Kazetarien protesta Londresen, Israelek Gazan kazetarien aurka egindako erasoak gaitzesteko
Azken orduetan Israelen bonbardaketen ondorioz bost kazetari hil direla salatu dute, eta guztira orain arte 200 baino gehiago hil direla gogorarazi dute. Gainera, gutuna igorri diote Starmer lehen ministroari, kazetarien segurtasuna bermatzeko behar diren neurriak hartzeko eskatuz.
Alemania derrigorrezko soldadutza berreskuratzear da
Alemaniako Gobernuak borondatezko erreklutamendu sistema berria aurkeztu du. Hala ere, ez dute baztertu derrigorrezko soldaduska ezartzea —2011n kendu zuten—, sistema berriaren bidez ez badute soldadu nahikorik lortzen.
Harrika hartu dute Milei Buenos Airesen, hauteskunde-ekitaldi batean
Eraso egin zioten Javier Milei Argentinako presidenteari, hauteskunde karabanan zebilela, Lomas de Zamora herrian; oposizio peronistaren "gotorlekuan", alegia. Manifestariek harriak eta beste objektu batzuk jaurti zizkioten presidenteari.
Global Sumud Flotilla, Palestinaren alde ontziak mundu osoan mugiaraziko dituen ekimena
Ekimenak dozenaka itsasontzi, 44 herrialde eta milaka boluntario biltzen ditu Israelek Gazan egiten ari den blokeoa salatzeko eta "giza eskubideak defendatzen dituzten" portuak aldarrikatzeko.
Beste gorpu bat aurkitu dute Sena ibaian, duela bi aste beste lau aurkitu zituzten lekutik gertu
Fiskaltzak ikerketa abiatu du biktima horrek beste laurekin zerikusia duen argitzeko. Dagoeneko susmagarri bat atxilotu dute.
Gutxienez bi haur hil dira Minneapolisen, eskola katoliko batean izandako tiroketan
Minneapolisko poliziaburuak emandako datuen arabera, armatutako gizon bat eraikinaren kanpoaldetik tiroka hasi da, leihotik, elizako bankuetan eserita zeuden haurren aurka. Zortzi eta hamar urteko bi haur hil dira, eta 17 pertsona zauritu dira, horietatik 14 umeak ziren eta bi oso larri daude. Erasotzaileak bere buruaz beste egin du, eta Robin Westman izenez identifikatu dute.
Kayed Hammad, kazetari gazatarra: "Kazetariak Israelgo Armadaren jomuga nagusietakoak dira, milizianoak baino gehiago"
Kayed Hammadek, orain ia 2 hilabete Gazako infernutik Espainiara heltzea lortu zuen kazetariak, hitz egin digu, etsipenak jota. Haren ustez, nabarmen argia da Gazako kazetariak Israelgo armadaren jomuga direla, eta Nasser Ospitalearen aurkako eraso bikoitza ez zela akatsa izan. Berak ez omen zuen kazetari txalekorik erabiltzen, seguruago sentitzen zelako jantzi gabe ibiltzen.