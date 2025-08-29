Ukraina-Errusia gerra
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Europak Ukrainaren gaineko koordinazioa areagotu du Kieven aurkako erasoaren ostean

Zelenskik eta Von der Leyenek bide diplomatiko bikoitza bideratuko dute, Europar Batasuna laguntza militar eta mugetarako neurri berriak prestatzen ari den bitartean.

HANDOUT - 17 August 2025, Belgium, Brussels: Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) and President of the European Commission Ursula von der Leyen speak during a press conference after their meeting. Photo: -/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full

Volodimir Zelenski, Ukrainako presidentea, eta Ursula von der Leyen, Europako Batzordeko presidentea. Argazkia: Europa Press.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ukrainak eta Europar Batasunak koordinazio politiko eta militarra areagotu dute, Kieven aurkako azken eraso masiboaren ostean. Hain zuzen, Volodimir Zelenski presidenteak bilera birtuala egin du Poloniako, Baltikoko herrialdeetako eta Danimarkako buruzagiekin, eta Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak bira bat hasi du gaur Errusiarekin edo Bielorrusiarekin muga partekatzen duten EBko zazpi herrialdeetan.

Zelenski buru duen bileraren helburua izan da Moskuren gaineko nazioarteko presioa indartzea eta Ukrainarentzako segurtasun bermeen definizioan aurrera egitea, etorkizuneko negoziazioei begira. "Jakin behar dugu nork lagunduko gaituen Errusiak berriro erasotzen badu, eta nola", azaldu du agintariak.

Volodimir Zelenski, presidente de Ukraina

Jakin behar dugu nork lagunduko gaituen Errusiak berriro erasotzen badu, eta nola "

 

Bien bitartean, Von der Leyenek bere bileren ibilbidea hasiko du ostiral honetan LetonianEstonian, Lituanian, Finlandian, Polonian, Bulgarian eta Errumanian.

Bide diplomatiko bikoitzak gerrari buruzko nazioarteko fokua mantentzea du helburu, Ukraina AEBko ordezkariekin bilerak egiteko prestatzen ari den bitartean eta "zigor gogorragoen" beharra azpimarratzen jarraitzen du, Errusiak ez baitu gerra usteko borondaterik erakusten. Tokian tokiko egoera gero eta aktiboagoa den kanpo-agenda batekin konbinatzen da, non EBk Kieventzat giltzarri den bazkide militar, ekonomiko eta politiko gisa duen papera indartzen duen.

23 hildako baino gehiago

Errusiako Armadak ostegun goizaldean 23 hildako utzi zituen eraso masibo bat egin zuen Kieven aurka Kinzhal misil hipersonikoekin eta droneekin, tartean lau adingabe, eta 200 eraikin baino gehiago kaltetu zituen, ikastetxeak eta Europar Batasunaren egoitza diplomatikoa barne.

Ukrainako gerra Errusia-Ukraina gerra Europar Batasuna Munduko albisteak Errusia

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

MINNEAPOLIS (United States), 27/08/2025.- Police respond to a shooting at the Annunciation Catholic School in Minneapolis, Minnesota, USA, 27 August 2025. According to police, three people including the gunman died in the shooting at a Catholic primary church and 20 were injured. EFE/EPA/CRAIG LASSIG
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gutxienez bi haur hil dira Minneapolisen, eskola katoliko batean izandako tiroketan

Minneapolisko poliziaburuak emandako datuen arabera, armatutako gizon bat eraikinaren kanpoaldetik tiroka hasi da, leihotik, elizako bankuetan eserita zeuden haurren aurka. Zortzi eta hamar urteko bi haur hil dira, eta 17 pertsona zauritu dira, horietatik 14 umeak ziren eta bi oso larri daude. Erasotzaileak bere buruaz beste egin du, eta Robin Westman izenez identifikatu dute.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Kayed Hammad, kazetari gazatarra: "Kazetariak Israelgo Armadaren jomuga nagusietakoak dira, milizianoak baino gehiago"

Kayed Hammadek, orain ia 2 hilabete Gazako infernutik Espainiara heltzea lortu zuen kazetariak, hitz egin digu, etsipenak jota. Haren ustez, nabarmen argia da Gazako kazetariak Israelgo armadaren jomuga direla, eta Nasser Ospitalearen aurkako eraso bikoitza ez zela akatsa izan. Berak ez omen zuen kazetari txalekorik erabiltzen, seguruago sentitzen zelako jantzi gabe ibiltzen.  

Gehiago kargatu