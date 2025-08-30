GUERRA EN GAZA
España envía un documento con "un plan de acción para Gaza" a los líderes de la UE

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Espainiak "Gazarako ekintza-plan bat" duen dokumentu bat bidali die EBko buruzagiei
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha dicho que es "un momento absolutamente crucial", que pide una "respueste fuerte", porque "no hacer nada no ha resuelto nada". Ha defendido como única solución la creación de dos estados, y ha condenado que los representantes palestinos no puedan participar en la conferencia de la ONU.

Franja de Gaza Israel Onu Organización Naciones Unidas Internacional

concierto BBC Orquesta Sinfónica de Melbourne MSO
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Un colectivo de artistas judíos interrumpe un concierto de la BBC en Londres, a favor de Palestina

"La MSO tiene sangre en sus manos", han gritado los activistas de Jewish Artists for Palestine (Artistas judíos por Palestina) durante la actuación del viernes de la Orquesta Sinfónica de Melbourne (MSO)en el majestuoso Royal Albert Hall de la capital británica, que alberga cada año los conciertos de verano de la BBC, más conocidos como 'BBC Proms', según se observa en vídeos publicados en redes sociales.
