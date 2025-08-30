GERRA GAZAN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Espainiak "Gazarako ekintza-plan bat" bidali die EBko buruzagiei

18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Jose Manuel Albares Espainiako Atzerri Gaietarako ministroaren arabera, "une guztiz erabakigarria da", "erantzun indartsua" eskatzen duena, "ezer ez egiteak ez duelako ezer konpondu". Irtenbide bakarra bi estatu sortzea dela esan du, eta palestinarren ordezkariek NBEren konferentzian parte hartzeko aukerarik ez izatea gaitzetsi du.

Gazako Zerrenda Israel Nbe Nazio Batuen Erakundea Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu