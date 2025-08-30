PALESTINA
Un colectivo de artistas judíos interrumpe un concierto de la BBC en Londres, a favor de Palestina

18:00 - 20:00
Protesta del colectivo Jewish Artists for Palestine en el Royal Albert Hall de Londres
Euskaraz irakurri: Palestinaren aldeko artista juduen kolektibo batek BBCren kontzertu bat eten du, Londresen
EITB

Última actualización

"La MSO tiene sangre en sus manos", han gritado los activistas de Jewish Artists for Palestine (Artistas judíos por Palestina) durante la actuación del viernes de la Orquesta Sinfónica de Melbourne (MSO)en el majestuoso Royal Albert Hall de la capital británica, que alberga cada año los conciertos de verano de la BBC, más conocidos como 'BBC Proms', según se observa en vídeos publicados en redes sociales.

