PALESTINA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Palestinaren aldeko artista juduen kolektibo batek BBCren kontzertu bat eten du, Londresen

concierto BBC Orquesta Sinfónica de Melbourne MSO
18:00 - 20:00

Jewish Artists for Palestine taldearen protesta, Londresko Royal Albert Hall aretoan. 

author image

EITB

Azken eguneratzea

"MSOk odola du eskuetan", oihukatu dute Jewish Artists for Palestine (Artista juduak Palestinaren alde) taldeko aktibistek Melbourneko Orkestra Sinfonikoak (MSO) ostiralean Londresko Royal Albert Hall aretoan eskaini duen emanaldian. Urtero udako kontzertuak antolatu ohi ditu BBCk, 'BBC Proms' ekimenaren baitan.

Israel Palestina Londres Australia Musika Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu