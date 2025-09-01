Oriente Medio
Multitudinarios funerales por los miembros del gobierno hutí de Yemen, muertos en un ataque de Israel

Multitudinarios funerales por los miembros del gobierno hutí de Yemen. Foto: AP
Euskaraz irakurri: Hileta jendetsuak egin dituzte Israelek hildako Yemengo huthien gobernuko kideen alde
Agencias | EITB

Once miembros del gobierno, entre ellos el primer ministro Ahmed al Rahawi, murieron en el ataque llevado a cabo el 28 de agosto. Desde 2024, este ejecutivo controla zonas del norte, centro y oeste de Yemen, tras alzarse en armas contra el gobierno internacionalmente reconocido.

