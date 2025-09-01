Hileta jendetsuak egin dituzte Israelek hildako Yemengo huthien gobernuko kideen alde
Gobernuko 11 kide hil zituen Israelek abuztuaren 28an, tartean, Ahmed al Rahawi lehen ministroa. Huthien gobernuak Yemengo iparraldeko, erdialdeko eta mendebaldeko eremuak kudeatzen ditu 2024tik. Huthiek mendekua agindu dute.
“Barne arazoetan esku-sartzeak” errefusatzen dituen adierazpen bateratua egin du OCSk Txinan
Shangaiko Lankidetza Erakundeko (OCS) herrialdeak "mundu multipolar adierazgarriagoa, demokratikoagoa eta bidezkoagoa" eraikitzearen alde agertu dira, eta Nazio Batuen "koordinazioaren eginkizun nagusia" nabarmendu dute.
Armenia eta Azerbaijanerako bake prozesua itxitzat jo dute, Washingtonen akordioa lortu da eta
Abuztuan erdietsi zuten akordio historikoa, Estatu Batuak bitartekari. 2020ko gerraren ondoren, Nagorno Karabajeko Azerbaijanen zatia konkistatu eta armeniar jatorriko bertako 120.000 biztanle kanporatu zituzten.
Israelek Gazan egindako erasoaldia genozidioa dela ondorioztatu du nazioarteko akademiko talde batek
Genozidioari buruzko Akademikoen Nazioarteko Elkarteak gazatarren kontrako gehiegikeriak eta Benjamin Netanyahuren Gobernuko kide batzuen adierazpenak aztertu ditu elkarteak txosten batean.
Israelek ohartarazi du flotillako aktibistak "terrorista" gisa tratatuko dituela
Laguntza humanitarioa eramateko asmoz, Gazara hainbat itsasontzi iritsi daitezkeela eta, Israelgo Gobernuaren jarrera gogortzeko proposamena egin du Itamar Ben Gvir Segurtasun ministroak.
Von der Leyenen hegazkinak interferentziak izan ditu GPSan, eta Errusiak eragin ei ditu
Errusia interferentziak eragin omen ditu, eta hegazkinaren GPS nabigazio zerbitzuak desaktibatu ei ditu Bulgariako aireportu batean lurreratzera zihoanean. "GPSan interferentzia bat izan dela baieztatu dezakegu, baina hegazkinak ez du gorabeherarik izan", adierazi du Arianna Podesta bozeramaileak. Moskuk ukatu egin du ustezko sabotajean parte hartu izana.
Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
6,0 graduko lurrikara batek 800 hildako utzi ditu gutxienez, Afganistan ekialdean
"Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech eta Chapi Dara auzoetan 800 pertsona inguru hil dira, 2.800 inguru zauritu dira eta ehunka etxebizitza suntsitu ditu lurrikarak", adierazi du Ihsanullah Ihsan Kunarreko Informazio eta Kultura zuzendariak.
Ehunka hedabidek, tartean EITBk, bat egin dute Gazako kazetarien hilketaren aurkako ekintza globalarekin
50 herrialdetako 200 komunikabidek baino gehiagok bat egingo dute astelehen honetan Mugarik Gabeko Erreportariek (RSF) bultzatutako mobilizazio globalarekin, "Gazako kazetarien aurka propio egindako sarraskia" salatzeko eta atzerriko prentsari Zerrendan oztoporik gabe sartzen uztea eskatzeko.
Israelek ziurtatu du Abu Obaida, Hamasen beso armatuaren bozeramailea, hil duela larunbat honetan Gazan izandako eraso batean
Armada eta inteligentzia zerbitzuak zoriondu ondoren, Katzek Gaza hiriko okupazioarekin jarraitzeko eskatu die. Brigadek eta Hamas mugimenduak ez dute balizko erailketa horri buruzko adierazpenik egin.