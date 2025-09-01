EKIALDE HURBILA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hileta jendetsuak egin dituzte Israelek hildako Yemengo huthien gobernuko kideen alde

18:00 - 20:00

Hileta jendetsuak Yemengo huthien gobernuko kideen alde. Argazkia: AP

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gobernuko 11 kide hil zituen Israelek abuztuaren 28an, tartean, Ahmed al Rahawi lehen ministroa. Huthien gobernuak Yemengo iparraldeko, erdialdeko eta mendebaldeko eremuak kudeatzen ditu 2024tik. Huthiek mendekua agindu dute. 

Israel Ekialde Hurbila Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu