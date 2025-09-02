Terremoto
Afganistán amanece entre rescates y devastación tras el terremoto que deja ya más de 1100 muertos

Euskaraz irakurri: Afganistan erreskateen eta suntsipenaren artean esnatu da, 1100 hildako baino gehiago utzi dituen lurrikararen ondoren

Tras el terremoto de magnitud 6,0 que sacudió el este de Afganistán, el balance asciende al menos a 1100 muertos y 3200 heridos, mientras los hospitales siguen desbordados y continúan llegando víctimas desde aldeas y montañas donde aún hay personas atrapadas bajo los escombros.

Afganistán Terremotos Internacional

