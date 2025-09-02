Lurrikara
Afganistan, erreskateak eta suntsipena: lurrikarak 1.100 hildako baino gehiago utzi ditu

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Afganistan ekialdea astindu zuen 6,0 graduko lurrikararen ondoren, gutxienez 1.100 hildako eta 3.200 zauritu izan dira; ospitaleak gainezka daude, eta oraindik ere biktimak iristen ari dira herri eta mendietatik.

Afganistan Lurrikarak Munduko albisteak

