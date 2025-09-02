Afganistan, erreskateak eta suntsipena: lurrikarak 1.100 hildako baino gehiago utzi ditu
Afganistan ekialdea astindu zuen 6,0 graduko lurrikararen ondoren, gutxienez 1.100 hildako eta 3.200 zauritu izan dira; ospitaleak gainezka daude, eta oraindik ere biktimak iristen ari dira herri eta mendietatik.
Nolakoa da Hani Mahmoud kazetariaren jarduna Gazan? Hemen, bertatik bertara
Aitortu egin digu nekatuta dagoela, fisikoki eta emozionalki, baina jarraitu beharrean dago, ezin dio eta utzi Gazan gertatzen dena kontatzeko ardurari. Kontatu digu Armadak 250 bat kazetari palestinar hil dituela azken ia bi urteotan. Askotan justifikatu ditu erasoak, Hamaseko kide zirela esanez. Haniri oinarririk ez duela ez ezik, onartezina iruditzen zaio.
Hileta jendetsuak egin dituzte Israelek hildako Yemengo huthien gobernuko kideen alde
Gobernuko 11 kide hil zituen Israelek abuztuaren 28an, tartean, Ahmed al-Rahawi lehen ministroa. Huthien gobernuak Yemengo iparraldeko, erdialdeko eta mendebaldeko eremuak kudeatzen ditu 2024tik. Huthiek mendekua agindu dute.
“Barne arazoetan esku sartzea” gaitzesteko adierazpen bateratua egin du Shanghaiko Lankidetza Erakundeak Txinan
Shangaiko Lankidetza Erakundeko herrialdeak "mundu multipolar adierazgarriagoa, demokratikoagoa eta bidezkoagoa" eraikitzearen alde agertu dira, eta Nazio Batuen "koordinazioaren eginkizun nagusia" nabarmendu dute.
Armenia eta Azerbaijanerako bake prozesua itxitzat jo dute, Washingtonen akordioa lortu da eta
Abuztuan erdietsi zuten akordio historikoa, Estatu Batuak bitartekari. 2020ko gerraren ondoren, Nagorno Karabajeko Azerbaijanen zatia konkistatu eta armeniar jatorriko bertako 120.000 biztanle kanporatu zituzten.
Israelek Gazan egindako erasoaldia genozidioa dela ondorioztatu du nazioarteko akademiko talde batek
Genozidioari buruzko Akademikoen Nazioarteko Elkarteak gazatarren kontrako gehiegikeriak eta Benjamin Netanyahuren Gobernuko kide batzuen adierazpenak aztertu ditu elkarteak txosten batean.
Israelek ohartarazi du flotillako aktibistak "terrorista" gisa tratatuko dituela
Laguntza humanitarioa eramateko asmoz, Gazara hainbat itsasontzi iritsi daitezkeela eta, Israelgo Gobernuaren jarrera gogortzeko proposamena egin du Itamar Ben Gvir Segurtasun ministroak.
Von der Leyenen hegazkinak interferentziak izan ditu GPSan, eta Errusiak eragin ei ditu
Errusia interferentziak eragin omen ditu, eta hegazkinaren GPS nabigazio zerbitzuak desaktibatu ei ditu Bulgariako aireportu batean lurreratzera zihoanean. "GPSan interferentzia bat izan dela baieztatu dezakegu, baina hegazkinak ez du gorabeherarik izan", adierazi du Arianna Podesta bozeramaileak. Moskuk ukatu egin du ustezko sabotajean parte hartu izana.
Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
