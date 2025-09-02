Bulgaria descarta que las interferencias en el avión de Von der Leyen fueran un ataque

Las autoridades búlgaras no investigarán la interferencia en el GPS del avión donde viajaba Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, pues consideran que no son resultado de ningún ciberataque o ataque híbrido y que la aeronave no fue el objetivo directo de algo que ocurre “todos los días”.

Según el primer ministro, Rosen Zheliazkov, la interferencia no iba dirigida contra ningún avión en concreto y no supuso riesgo alguno. "Este tipo de incidentes ocurren todos los días. Los aviones despegaban y aterrizaban mucho antes de que existiese el GPS", ha dicho Zheliazkov, que ha recordado que los protocolos europeos establecen que la tripulación pueda recurrir a métodos de navegación tradicionales.

En este sentido, ha señalado que los controladores búlgaros también se ciñeron a estos protocolos para garantizar en todo momento la seguridad del vuelo chárter con el que Von der Leyen aterrizó sin incidentes en Plovdiv, en el sur de Bulgaria, el pasado domingo, según la televisión pública BNT.

El primer ministro ha señalado que este tipo de incidentes son también "uno de los efectos colaterales" de la guerra en Ucrania, ya que las afectaciones en el espacio radioeléctrico se habrían extendido por una amplia zona.

La Comisión Europea apuntó a Rusia como responsable de las interferencias. El Kremlin, sin embargo, ha negado cualquier responsabilidad.