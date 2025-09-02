Gorde
Von der Leyenen hegazkinaren kontra erasorik izan denik baztertu du Bulgariak

EBko Estatu-kideko agintarien arabera, interferentzia mota horiek "egunero" gertatzen dira, eta, beraz, ez dute ikerketarik egingo.

Mihail Kogalniceanu (Romania), 01/09/2025.- Romanian President Nicusor Dan (R) and European Commission President Ursula von der Leyen (L) greet each other after their joint statement to the media during their visit to the 57th Military Airbase Mihail Kogalniceanu, near Constanta, Romania, 01 September 2025. (Rumanía) EFE/EPA/ROBERT GHEMENT
Ursula von der Leyen, Errumaniako presidentearekin astelehenean egindako bisitan. Argazkia: EFE

Bulgariako agintariek ez dute ikertuko Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidentea zihoan hegazkinak GPSan izan zituen interferentzien auzia, uste baitute ez direla zibereraso edo eraso hibridoen ondorio; besterik gabe, aireontzian gertatutakoa "egunero" gertatzen den zerbait baino ez dela uste dute.

Rosen Zheliazkov lehen ministroaren arabera, interferentziak ez zeuden hegazkin jakin baten aurka zuzenduta, eta, gainera, ez zuen arriskurik eragin. "Horrelakoak egunero gertatzen dira. Hegazkinak GPSa asmatu baino askoz lehenago aireratzen eta lurreratzen ziren", esan du Zheliazkovek, eta gogorarazi du Europako protokoloek ezartzen dutela tripulazioak nabigazio metodo tradizionalak erabili ditzakeela.

Zentzu horretan, Bulgariako kontrolatzaileek segurtasuna bermatu zutela azpimarratu du, protokolo horietara mugatuta, eta hegazkina arazorik gabe lurreratu zen.

Lehen ministroak adierazi duenez, horrelako gertakariak Ukrainako gerraren "albo-ondorioetako bat" ere badira; izan ere, eremu erradioelektrikoko kalteak eremu zabal batean zehar hedatu omen dira.

Europako Batzordeak Errusia jo zuen interferentzien erantzuletzat. Kremlinek, ordea, erantzukizun oro ukatu du.

Von der Leyenen hegazkinak interferentziak ditu bere GPSan, ustez errusiarrak
