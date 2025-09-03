OFENSIVA SOBRE GAZA
Hamás dice haber "intensificado" sus contactos internacionales para detener el "exterminio" de Israel en Gaza

El grupo islamista palestino ha alertado de que la situación en Cisjordania "no es menos catastrófica" que la que se vive en la Franja
FOTODELDÍA GAZA , 03/09/2025.- Palestinos desplazados del norte de la Franja de Gaza huyen con sus pertenencias a un campamento de desplazados en la calle Al-Rasheed, al oeste de la ciudad de Gaza. Según la ONU, alrededor del 90 % de la población de Gaza, o 1,9 millones de personas, se han visto desplazadas desde el inicio del conflicto. EFE/ Haitham Imad
Palestinos huyen con sus pertenencias a un campamento de desplazados en la calle Al-Rasheed, al oeste de la ciudad de Gaza.
Euskaraz irakurri: Israelek Gazan egindako "sarraskia" gelditzeko nazioarteko harremanak "areagotu" dituela esan du Hamasek
Hamás ha asegurado este miércoles que ha "intensificado" sus contactos con los países de la región para intentar "detener la guerra de exterminio" lanzada por Israel contra la Franja de Gaza, al tiempo que ha alertado de que la situación en Cisjordania "no es menos catastrófica" que la que se vive en el enclave palestino.

Taher al Nunu, portavoz el grupo islamista, ha resaltado que "la cúpula de Hamás ha intensificado sus contactos políticos con líderes y funcionarios de la región como parte de un amplio esfuerzo diplomático a nivel regional e internacional para detener la guerra de exterminio lanzada por la ocupación y aumentar la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza".

"Hamás discute con varios países las vías para hacer frente a los crímenes de la ocupación, mientras que gobierno ultraderechista (israelí) se niega a aceptar la propuesta de alto el fuego que le fue entregada hace dos semanas en El Cairo por los mediadores", ha señalado, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

Al Nunu ha hecho hincapié en que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "tiene planes contra todo el proyecto nacional palestino" y "busca liquidar la causa palestina". "Advertimos de la gravedad de lo que está pasando en Cisjordania, que no es menos catastrófico que lo que pasa en Gaza", ha zanjado, ante las amenazas de anexión por parte de altos cargos israelíes.

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha más de 63 600 palestinos muertos y más de 160 000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria.

Cientos de medios se suman a la acción global contra el asesinato de periodistas en Gaza
Oriente Próximo Franja de Gaza Israel Internacional

¿Cómo es el día a día del periodista Hani Mahmoud en Gaza? Nos lo cuenta desde allí

Audio de Euskadi Irratia, original en euskera. Hani confiesa que está cansado física y emocionalmente, pero con la necesidad de seguir, porque se sienten responsables de contar lo que pasa en Gaza. 250 periodistas palestinos han sido asesinados por el Ejército israelí en los últimos dos años y muchas veces lo han justificado diciendo que pertenecían a Hamas. A Hani le parece una acusación infundada e intolerable.

