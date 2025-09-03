Hamasek esan du nazioarteko harremanak "areagotu" dituela, Israel Gazan egiten ari den "sarraskia" gelditzeko asmoz
Talde islamiarrak ohartarazi duenez, gainera, Zisjordanian bizi duten hondamendia ez da Gazako Zerrendan bizi dutena baino samurragoa.
Hamasek asteazken honetan adierazi du "areagotu" egin dituela harremanak hainbat herrialderekin, Israel Gazan egiten ari den "sarraskia" gelditzeko asmoz. Era berean, ohartarazi du Zerrendan bizi duten egoera ez dela Zisjordaniakoa baino "katastrofikoagoa".
Taher al Nunu talde islamistaren bozeramaileak nabarmendu du Hamasen buruzagitzak "harreman politikoak areagotu" dituela eskualdeko buruzagiekin eta funtzionarioekin, sarraskia gelditu eta giza-laguntza handitzeko eskualde- eta nazioarte-mailan egiten ari den ahaleginaren parte gisa".
Era berean, nabarmendu du "Hamas hainbat herrialderekin bide berriak eztabaidatzen” ari dela, eta, gobernu ultraeskuindarrak (Israelgo Gobernuari erreferentzia eginez), aldiz, uko egin diola duela bi aste egindako su-eten proposamenari.
Al Nunuk azpimarratu du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak "Palestinako proiektu nazional osoaren aurka egiteko planak dituela". Hala, ohartarazi du "Zisjordanian gertatzen ari denaren larritasunaz", Gazan gertatzen ari dena baino katastrofikoa baita", haren hitzetan.
Orain arte, Israelen eraso-oldeak 63.600 palestinar baino gehiago hil ditu eta 160.000 pertsona zauritu ditu.
