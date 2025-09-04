En China
Putin y Xi hablan de vivir hasta 150 años e incluso de alcanzar la inmortalidad

Putin eta Xi 150 urte arte bizitzeaz eta hilezkotasunaz mintzatu dira
Euskaraz irakurri: Putinek eta Xik 150 urte arte bizitzeaz hitz egin dute, baita hilezkortasunaz ere
EITB

Cuando se dirigían a la tribuna para asistir al desfile militar en plaza de Tiananmen, un micrófono de ambiente ha captado la conversación entre el presidente de Rusia y China.  "Antes, rara vez se llegaba a los 70 años, pero hoy se dice que a los 70 se sigue siendo un niño", le ha dicho Xi a Putin a través de su intérprete.

Vladímir Putin China Rusia Internacional

