Putin eta Xi 150 urte arte bizitzeaz eta hilezkortasunaz mintzatu dira

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Tiananmen plazako desfile militarrera ikustera zihoazela, Errusiako eta Txinako presidentearen arteko elkarrizketa jaso du giro-mikrofono batek. "Lehen, oso gutxitan iristen zen jendea 70 urte bizitzera, gaur egun, ordea, 70 urterekin gaztea zara oraindik", esan dio Xik Putini, interpretearen laguntzaz.

Vladimir Putin Txina Errusia Munduko albisteak

