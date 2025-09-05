Expertos de la ONU reclaman una reunión urgente para presionar a Israel

Más de 40 expertos y relatores de la ONU han pedido este viernes a la Asamblea General celebrar una reunión de emergencia sobre Gaza. En ella, el objetivo sería presionar a Israel ante lo que califican de "genocidio y hambruna deliberados".

Y es que, los miembros han recordado que el 17 de septiembre vence el plazo fijado por la organización para lograr una resolución.

Por ello, los especialistas han señalado que levantar las restricciones a la ayuda humanitaria no es suficiente, e insisten en que es necesario declarar un alto el fuego inmediato.

En su comunicado, estos miembros de la ONU han denunciado que la hambruna es "deliberadamente diseñada y perpetuada por Israel"., y han asegurado que esta situación constituye "una afrenta a la humanidad".

Además, también han destacado que un Estado "responsable de crear condiciones genocidas" no puede controlar la ayuda humanitaria. Por tanto, afirman que la supervisión debe quedar fuera del alcance de Israel.