Expertos de la ONU reclaman una reunión urgente para presionar a Israel

Más de 40 relatores de la organización han denunciado el genocidio y hambruna "deliberada" en Gaza, y exigen a la Asamblea General actuar contra la ocupación israelí.
(Foto de ARCHIVO) April 5, 2024, Beirut, Beirut, Lebanon: A Palestinian refugee woman walks past a mural that shows both spokesmen of Hamas al-Qassam Brigade and Islamic Jihad in Gaza, ABU OBAIDA and ABU HAMZA, during a ceremony to mark Al-Quds International Day in the refugee camp of Burj al-Barjneh in Beirut that comes the last Friday of the holy month of Ramadan. The event was initiated in 1979 in Iran, shortly after the Islamic Revolution. Europa Press/Contacto/Marwan Naamani 05/4/2024
Mural a favor de Palestina en el Líbano. Foto: Europa Press.
Agencias | EITB

Más de 40 expertos y relatores de la ONU han pedido este viernes a la Asamblea General celebrar una reunión de emergencia sobre Gaza. En ella, el objetivo sería presionar a Israel ante lo que califican de "genocidio y hambruna deliberados".

Y es que, los miembros han recordado que el 17 de septiembre vence el plazo fijado por la organización para lograr una resolución.

Por ello, los especialistas han señalado que levantar las restricciones a la ayuda humanitaria no es suficiente, e insisten en que es necesario declarar un alto el fuego inmediato.

En su comunicado, estos miembros de la ONU han denunciado que la hambruna es "deliberadamente diseñada y perpetuada por Israel"., y han asegurado que esta situación constituye "una afrenta a la humanidad".

Además, también han destacado que un Estado "responsable de crear condiciones genocidas" no puede controlar la ayuda humanitaria. Por tanto, afirman que la supervisión debe quedar fuera del alcance de Israel.

Israel asegura controlar ya el 40 % de la ciudad de Gaza
