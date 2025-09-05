Israel asegura controlar ya el 40 % de la ciudad de Gaza

El ejército israelí ha afirmado controlar ya el 40 % de la ciudad de Gaza, tras más de tres semanas de ofensiva, bombardeos constantes y demoliciones en zonas residenciales. El portavoz militar israelí Effie Defrin ha señalado que la operación continuará intensificándose en los próximos días.

Defrin ha concretado que dos brigadas combaten en el barrio de Zeitún y que otras fuerzas avanzan en Sheikh Radwan, al norte de la ciudad. Según ha explicado el portavoz, los ataques se centran en "destruir la infraestructura de Hamás".

Según fuentes sanitarias citadas por Al Jazeera, sólo en la jornada del jueves al menos 69 gazatíes murieron por ataques israelíes, 39 de ellos en la ciudad de Gaza. Mientras tanto, las labores de rescate continúan entre los escombros de las viviendas destruidas, en busca de otras posibles víctimas sepultadas por los escombros.

Además, cinco personas han perdido la vida y más de 50 resultaron heridas en un ataque contra el barrio de Al Tuffah, entre ellas varios menores, según informaciones de la Defensa Civil Palestina.