Israelek ziurtatu du Gaza hiriaren % 40 kontrolpean duela

Israelgo armadak erasoaldia areagotu du Gazako auzo garrantzitsuenetan. Bien bitartean, erasoek eta biktima zibilek ugaritzen jarraitzen dute.
Gaza. Foto: Europa Press.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelgo armadak baieztatu du jada Gazako hiriaren % 40 kontrolatzen duela, hiru aste baino gehiagoko erasoaldiaren, bonbardaketa etengabeen ostean, zibilen etxebizitzak barne. Gainera, Effie Defrin Israelgo bozeramaile militarrak adierazi duenez, operazioa areagotu egingo da datozen egunetan

Defrinek zehaztu du bi brigada ari direla Zeitun auzoan borrokan, eta beste erasoaldi batzuk egiten ari direla Sheikh Radwanen, Gazako hiriaren iparraldean.

Gazako osasun iturrien arabera, ostegunean gutxienez 69 gazatar hil dira Israelen erasoen ondorioz, horietatik 39 Gaza hirian bertan. Bien bitartean, erreskate lanek suntsitutako etxebizitzen hondakinen artean jarraitzen dute, hondakinek lurperatutako balizko biktimen bila.

Gainera, beste bost pertsona hil eta 50 baino gehiago zauritu dira Al Tuffah auzoan izandako eraso batean, tartean hainbat adingabe, Palestinako Defentsa Zibilaren arabera.

Israelek Gazan egindako "sarraskia" gelditzeko nazioarteko harremanak "areagotu" dituela esan du Hamasek
