Israelek ziurtatu du Gaza hiriaren % 40 kontrolpean duela
Israelgo armadak baieztatu du jada Gazako hiriaren % 40 kontrolatzen duela, hiru aste baino gehiagoko erasoaldiaren, bonbardaketa etengabeen ostean, zibilen etxebizitzak barne. Gainera, Effie Defrin Israelgo bozeramaile militarrak adierazi duenez, operazioa areagotu egingo da datozen egunetan
Defrinek zehaztu du bi brigada ari direla Zeitun auzoan borrokan, eta beste erasoaldi batzuk egiten ari direla Sheikh Radwanen, Gazako hiriaren iparraldean.
Gazako osasun iturrien arabera, ostegunean gutxienez 69 gazatar hil dira Israelen erasoen ondorioz, horietatik 39 Gaza hirian bertan. Bien bitartean, erreskate lanek suntsitutako etxebizitzen hondakinen artean jarraitzen dute, hondakinek lurperatutako balizko biktimen bila.
Gainera, beste bost pertsona hil eta 50 baino gehiago zauritu dira Al Tuffah auzoan izandako eraso batean, tartean hainbat adingabe, Palestinako Defentsa Zibilaren arabera.
Albiste gehiago mundua
Nor da Sylvan Adams, Israel-Premier Tech taldearen jabea?
Israelgo pertsona aberatsenetakoa da, publikoki onartu du sionista dela eta Benjamin Netanyahu lehen ministroaren lagun mina da.
MSFk ohartarazi du Zisjordanian "garbiketa etnikoa" izateko arriskua dagoela, kolonoen indarkeria dela eta
Erakunde humanitarioak salatu du etxebizitzen ia % 85 eraitsi dituztela herrixka batzuetan.
26 herrialdek Ukrainan tropak zabaltzeko edo bertan egoteko konpromisoa hartu dutela iragarri du Macronek
Frantziako presidentearen arabera, indar horiek ez dira lehen lerrokoak izango, eta horien helburua da "edozein eraso handi berri prebenitzea" eta 26 herrialde horiek "Ukrainako segurtasun iraunkorrean inplikatzea". Datozen egunetan zehaztuko da AEBk zein neurritan eta modutan lagunduko duen Kieven segurtasunean.
Putin eta Xi 150 urte arte bizitzeaz eta hilezkortasunaz mintzatu dira
Tiananmen plazako desfile militarrera ikustera zihoazela, Errusiako eta Txinako presidentearen arteko elkarrizketa jaso du giro-mikrofono batek. "Lehen, oso gutxitan iristen zen jendea 70 urte bizitzera, gaur egun, ordea, 70 urterekin gaztea zara oraindik", esan dio Xik Putini, interpretearen laguntzaz.
16 pertsona hil eta hogei baino gehiago zauritu dira Lisboan, Gloriako funikularra errailetik atera da eta
Portugaleko presidenteak doluminak eman dizkie "tragediak" kaltetutako familiei.
Putinek "argi apur bat" ikusi du Ukrainako "tunelaren amaieran", baina akordiorik ezean gerrak jarraituko duela ziurtatu du
Errusiako presidenteak adierazi du Volodimir Zelenski Ukrainako presidentearekin biltzeko prest dagoela Moskura bidaiatzen badu.
Hamasek esan du nazioarteko harremanak "areagotu" dituela, Israel Gazan egiten ari den "sarraskia" gelditzeko asmoz
Talde islamiarrak ohartarazi duenez, gainera, Zisjordanian bizi duten hondamendia ez da Gazako Zerrendan bizi dutena baino samurragoa.
Txinak botere militarraren erakustaldi handia egin du II. Mundu Gerraren amaieraren 80. urteurrena ospatzeko
Desfile militarrean Xi Jinping Txinako presidentea izan da, Vladimir Putin eta Kim Jong-un Errusiako eta Ipar Koreako buruzagiekin batera. "Txinako nazioaren gaztetze handia geldiezina da eta, zalantzarik gabe, bakearen eta gizateriaren garapenak garaituko du", iragarri du Txinako presidenteak.
Venezuelatik "droga ugari" omen zekartzan itsasontzi bati eraso egin dio AEBk
Washingtonek adierazi du erasoa duela egun batzuk Venezuela parean nazioarteko uretan aktibatu zuen estrategia militarraren parte dela.