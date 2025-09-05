Palestina
NBEko adituek premiazko bilera eskatu dute Israeli presioa egiteko

Erakundeko 40 adituk baino gehiagok salatu dute Gazako "genozidioa" eta "nahita eragindako gosetea", eta Israelen okupazioaren aurka egiteko eskatu diote Batzar Nagusiari.

April 5, 2024, Beirut, Beirut, Lebanon: A Palestinian refugee woman walks past a mural that shows both spokesmen of Hamas al-Qassam Brigade and Islamic Jihad in Gaza, ABU OBAIDA and ABU HAMZA, during a ceremony to mark Al-Quds International Day in the refugee camp of Burj al-Barjneh in Beirut that comes the last Friday of the holy month of Ramadan.
Palestinaren aldeko murala Libanon. Argazkia: Europa Press.
Nazio Batuen Erakundeko 40 adituk larrialdiko bilera egiteko eskatu diote Batzar Nagusiari, hain zuzen Gazako egoeraren inguruan hitz egiteko. Horren helburua Israel presionatzea izango litzateke "genozidioa eta nahita eragindako gosetea" ikusita.

Gogora ekarri dutenez, irailaren 17an amaituko da erakundeak berak konponbidea bilatzeko ezarritako epea.

Adituen esanetan, laguntza humanitarioa kontrolatzeari uztea ez da nahikoa, eta berehalako su-etena deitu behar dela nabarmendu dute.

Gosetea "nahita diseinatzen eta betikotzen du Israelek", eta egoera hori "gizateriari irain egiten dio", NBEko kideek komunikatu batean egin duten salaketaren arabera.

"Baldintza genozidak" sortzeko ardura duen estatu batek ezin duela laguntza humanitarioa kontrolatu, eta, beraz, ikuskapena Israelen eskumenetik kanpo geratu behar dela erantsi dute.

Israelek Gazako hiriaren % 40 kontrolpean duela ziurtatu du
