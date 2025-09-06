ESTADOS UNIDOS
Trump cambia el nombre del 'Departamento de Defensa' por el 'Departamento de Guerra'

La última vez que el Pentágono utilizó esa denominación fue en 1947, cuando fue reemplazada por ‘Departamento de Defensa’ como parte de una estrategia más diplomática tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Euskaraz irakurri: Trumpek "Defentsa Departamentuaren" izena aldatu eta "Gerra Departamentua" jarri du
EITB

Última actualización

La última vez que el Pentágono utilizó esa denominación fue en 1947, cuando fue reemplazada por 'Departamento de Defensa' como parte de una estrategia más diplomática tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.  

