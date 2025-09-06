Defentsa Departamentua Gerra Departamentu bihurtu du Trumpek
Pentagonoak 1947an erabili zuen izendapen hori azkenekoz, Bigarren Mundu Gerraren ondoren estrategia diplomatiko gisa Defentsa Departamentu bihurtu zuenean.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Israelek eraikin bat bonbardatu du Gazan, ebakuazioa agindu ostean
Armadak altuera handiko bloke baten aurkako erasoa baieztatu du, hegoaldeko "eremu humanitario" batera ebakuatzeko agindua eman ondoren. Armadak esandakoaren arabera, Hamasek erabiltzen zuen eraikin hura.
Bruselak Googleri jarritako isuna kritikatu du Trumpek, eta errepresaliekin mehatxatu du: "Bidegabea da!"
Europako Batzordeak isuna jarri dio Googleri publizitate-teknologiaren (adtech) sektorean abusuzko praktikak egitea leporatuta, gutxienez 2014tik, antza, bere zerbitzuei mesede egiteagatik, lehiakideen beste hornitzaile batzuen kaltetan.
Netanyahuk Espainiako Vueltako talde israeldarra zoriondu du, "gorrotoaren aurrean amore ez emateagatik"
Israel taldearen kontrako protestak izan dira Vueltako etapa askotan, eta Palestinako banderak eta "Israel genozida" edo "Stop genozidioa" zioten pankartak ikusi ahal izan dira ia egunero.
Erresuma Batuko lehen ministroak kabinetea birmoldatu du, bere albokoa zenak dimisioa eman ostean
Starmerrek orain arte Erresuma Batuko diplomaziaburua izan den David Lammy izendatu du lehen ministrorde.
NBEko adituek premiazko bilera eskatu dute Israeli presioa egiteko
Erakundeko 40 adituk baino gehiagok salatu dute Gazako "genozidioa" eta "nahita eragindako gosetea", eta Israelen okupazioaren aurka egiteko eskatu diote Batzar Nagusiari.
Errusiaren aurkako zigor koordinatuak aztertzen ari dira Von der Leyen eta Vance
Bitartean, Europar Batasuna beste zigor sorta bat prestatzen ari da Moskuren aurka; gerra hasi zenetik hemeretzigarrena.
Israelek esan du Gaza hiriaren % 40 kontrolpean duela
Israelgo Armadak erasoaldia areagotu du Gazako auzo garrantzitsuenetan, eta erasoak eta biktima zibilak gero eta gehiago dira.
Nor da Sylvan Adams, Israel-Premier Tech taldearen jabea?
Israelgo pertsona aberatsenetakoa da, publikoki onartu du sionista dela eta Benjamin Netanyahu lehen ministroaren lagun mina da.
MSFk ohartarazi du Zisjordanian "garbiketa etnikoa" izateko arriskua dagoela, kolonoen indarkeria dela eta
Erakunde humanitarioak salatu du etxebizitzen ia % 85 eraitsi dituztela herrixka batzuetan.