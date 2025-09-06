ESTATU BATUAK
Defentsa Departamentua Gerra Departamentu bihurtu du Trumpek

La última vez que el Pentágono utilizó esa denominación fue en 1947, cuando fue reemplazada por ‘Departamento de Defensa’ como parte de una estrategia más diplomática tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Pentagonoak 1947an erabili zuen izendapen hori azkenekoz, Bigarren Mundu Gerraren ondoren estrategia diplomatiko gisa Defentsa Departamentu bihurtu zuenean.

