Incendio en un restaurante del centro de París en medio de las protestas contra los ajustes presupuestarios

PARIS (France), 10/09/2025.- Police officers secure a perimeter around a restaurant fire after clashes with protesters during a rally against austerity measures following a call for action by the 'Bloquons tout' (Block everything) collective in Paris, France, 10 September 2025. To protest against the outgoing government's austerity budget, an online collective called 'Bloquons Tout' has called for everyone to block the entire country on 10 September with symbolic actions. France will deploy 80,000 police officers and gendarmes with instructions to stand firm against protesters. (Protestas, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT
18:00 - 20:00
Incendio en París. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Sua Paris erdialdeko jatetxe batean, doikuntzen aurkako protesten erdian

Última actualización

Los bomberos han logrado apagar el incendio originado en un restaurante del centro de París durante la jornada la protesta nacional. Miles de personas han salido a la calle en Francia para denunciar  los planes del Gobierno saliente para proceder a un ajuste de casi 44 000 millones de euros en los presupuestos de 2026.

Francia Incendios París Emmanuel Macron Internacional

