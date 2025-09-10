Frantzia
Sua Paris erdialdeko jatetxe batean, doikuntzen aurkako protesten erdian

PARIS (France), 10/09/2025.- Police officers secure a perimeter around a restaurant fire after clashes with protesters during a rally against austerity measures following a call for action by the 'Bloquons tout' (Block everything) collective in Paris, France, 10 September 2025. To protest against the outgoing government's austerity budget, an online collective called 'Bloquons Tout' has called for everyone to block the entire country on 10 September with symbolic actions. France will deploy 80,000 police officers and gendarmes with instructions to stand firm against protesters. (Protestas, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT
Sutea Parisen. Argazkia: EFE.

Suhiltzaileek Pariseko erdialdeko jatetxean piztutako sutea itzaltzea lortu dute. Milaka pertsona kalera atera dira gaur Frantzia osoan, 2026ko aurrekontuetan ia 44.000 milioi euroko doikuntza egiteko Gobernuaren planak salatzeko.

Frantzia Suteak París Emmanuel Macron Munduko albisteak

