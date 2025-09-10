La armada polaca decreta el "máximo nivel de alerta" tras derribar "algunos de los drones" rusos que entraron a su territorio

Cazas F-35 de los aliados, especialmente de la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos, han ayudado durante esta madrugada a Polonia a garantizar la seguridad del cielo polaco durante la violación de su espacio aéreo por drones rusos en un ataque de Moscú contra Ucrania.

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia ha indicado en un mensaje de X que ha recibido el apoyo del Mando Aéreo Aliado (AIRCOM, en inglés) durante el operativo, así como de la Koninklijke Luchtmacht de Países Bajos, a los que ha dado las gracias.

No es la primera vez que F-35 de aliados tienen que apoyar a Polonia en defender su espacio aéreo desde el inicio de la guerra rusa en Ucrania y el Mando Operativo polaco envía regularmente aviones al cielo polaco durante un ataque ruso contra la parte occidental del país vecino.

Polonia, que ha denunciado un "acto de agresión" de Rusia, ha utilizado armas para eliminar algunos de los vehículos aéreos no tripulados de Rusia la pasada madrugada y tuvo que cerrar parte del espacio aéreo y varios aeropuertos.

Los sistemas de defensa aérea y reconocimiento por radar de Polonia han alcanzado durante la madrugada el "estado de máxima alerta" y se han movilizado a las tropas de Defensa Territorial (WOT), un servicio de voluntarios y reservistas, así como a la Policía, la Guardia Fronteriza y la Policía Estatal de Bomberos.

El operativo ha durado toda la madrugada hasta casi las 06:00 GMT.

Rusia ha lanzado de forma deliberada contra territorio polaco al menos 8 drones kamikaze Shahed, según ha denunciado en sus redes sociales el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que ha dicho que este ataque ruso que ha obligado a Polonia a utilizar sus defensas aéreas por primera vez en esta guerra no fue un “accidente” y supone un “nuevo nivel de escalada” por parte del Kremlin.

Las autoridades polacas ha confirmado que uno de los drones rusos que violaron el espacio aéreo de Polonia en las últimas horas ha caído en el tejado de un edificio residencial en Wyryki (este), causando daños materiales leves.

Según los medios polacos, los restos de un segundo aparato han sido hallados en la región de Lublin (este), y están siendo examinados por los militares.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha tildado de "imprudente y sin precedentes" el ataque ruso con al menos ocho drones kamikaze que ha afectado esta madrugada a territorio polaco, y ha compartido la "solidaridad plena" de la Unión Europea con Polonia.