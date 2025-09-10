ERASOA
Armada poloniarrak "alerta maila gorena" ezarri du bere lurraldera sartu diren "drone errusiar batzuk" bota ostean

NATOko F-35 ehiza-hegazkinek, bereziki Herbehereetako Aireko Errege Indarrak, Poloniako aire-defentsa indartu dute goizaldean, Errusiako droneek aire-eremua urratu ostean, Ukrainaren aurkako eraso batean. Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak Europar Batasunak Poloniarekin duen "erabateko elkartasuna" azpimarratu du.

Europako, Poloniako eta NATOko banderak. Argazkia: Reuters
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Aliatuen F-35 ehiza-hegazkinek, batez ere Herbehereetako Aireko Errege Indarrekoek, lagundu dute goizaldean poloniar zeruaren segurtasuna bermatzen, Moskuk Ukrainaren aurka egindako eraso batean Errusiako droneek aireko espazioa urratu ostean.

Poloniako armadaren Aginte Operatiboak X sare sozialean mezu batean adierazi duenez, Aireko Aginte Aliatuaren (AIRCOM, ingelesez) babesa jaso du  operatiboan, baita Herbehereetako Koninklijke Luchtmachtena ere, eta eskerrak eman dizkie.

Ez da lehen aldia aliatuen F-35 hegazkinek Poloniari aireko espazioa defendatzen lagundu behar diotena Ukrainako Errusiako Gerraren hasieratik eta Poloniako Aginte Operatiboak aldiro bidaltzen ditu hegazkinak Poloniako zerura Errusiak alboko herrialdearen mendebaldeko zatiaren aurka egindako erasoan.

Poloniak Errusiaren "eraso ekintza" bat salatu du, eta armak erabili ditu Errusiaren tripulaziorik gabeko aireko ibilgailu batzuk desagerrarazteko, eta aireko espazioaren zati bat eta hainbat aireportu itxi behar izan dituzte

Poloniako aireko defentsa eta radar bidezko azterketa sistemak "alerta goreneko egoerara" iritsi dira goizaldean, eta Lurralde Defentsako tropak (WOT), boluntarioen eta erreserbisten zerbitzu bat, Polizia, Mugako Guardia eta Suhiltzaileen Estatuko Polizia mobilizatu ziren.

Operatiboak goizalde osoa iraun du ia 06:00ak arte.

Errusiak gutxienez 8 drone kamikaze Shahed jaurti ditu Poloniako lurraldearen aurka "nahita", Volodímir Zelenski Ukrainako presidenteak bere sare sozialetan salatu duenez. 

Bere esanetan, Poloniak bere aireko defentsak lehen aldiz erabili behar izan dituen eraso hau ez da "istripua" izan, eta Kremlinen "eskalada maila berria" da.

Poloniako agintariek baieztatu dutenez, azken orduetan Poloniako aire-eremua urratu duten Errusiako droneetako bat Wyrykiko (ekialdea) etxebizitza baten teilatuan erori da, eta kalte material arinak eragin ditu.

Poloniako hedabideen arabera, bigarren aparatu baten hondakinak aurkitu dituzte Lublin eskualdean (ekialdean), eta militarrak hori aztertzen ari dira.

Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak adierazi du erasoa "aurrekaririk gabekoa" dela, eta Europar Batasunak Poloniarekin duen "erabateko elkartasuna" azpimarratu du.

