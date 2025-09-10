Armada poloniarrak "alerta maila gorena" ezarri du bere lurraldera sartu diren "drone errusiar batzuk" bota ostean
NATOko F-35 ehiza-hegazkinek, bereziki Herbehereetako Aireko Errege Indarrak, Poloniako aire-defentsa indartu dute goizaldean, Errusiako droneek aire-eremua urratu ostean, Ukrainaren aurkako eraso batean. Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak Europar Batasunak Poloniarekin duen "erabateko elkartasuna" azpimarratu du.
Aliatuen F-35 ehiza-hegazkinek, batez ere Herbehereetako Aireko Errege Indarrekoek, lagundu dute goizaldean poloniar zeruaren segurtasuna bermatzen, Moskuk Ukrainaren aurka egindako eraso batean Errusiako droneek aireko espazioa urratu ostean.
Poloniako armadaren Aginte Operatiboak X sare sozialean mezu batean adierazi duenez, Aireko Aginte Aliatuaren (AIRCOM, ingelesez) babesa jaso du operatiboan, baita Herbehereetako Koninklijke Luchtmachtena ere, eta eskerrak eman dizkie.
Ez da lehen aldia aliatuen F-35 hegazkinek Poloniari aireko espazioa defendatzen lagundu behar diotena Ukrainako Errusiako Gerraren hasieratik eta Poloniako Aginte Operatiboak aldiro bidaltzen ditu hegazkinak Poloniako zerura Errusiak alboko herrialdearen mendebaldeko zatiaren aurka egindako erasoan.
Poloniak Errusiaren "eraso ekintza" bat salatu du, eta armak erabili ditu Errusiaren tripulaziorik gabeko aireko ibilgailu batzuk desagerrarazteko, eta aireko espazioaren zati bat eta hainbat aireportu itxi behar izan dituzte
Poloniako aireko defentsa eta radar bidezko azterketa sistemak "alerta goreneko egoerara" iritsi dira goizaldean, eta Lurralde Defentsako tropak (WOT), boluntarioen eta erreserbisten zerbitzu bat, Polizia, Mugako Guardia eta Suhiltzaileen Estatuko Polizia mobilizatu ziren.
Operatiboak goizalde osoa iraun du ia 06:00ak arte.
Errusiak gutxienez 8 drone kamikaze Shahed jaurti ditu Poloniako lurraldearen aurka "nahita", Volodímir Zelenski Ukrainako presidenteak bere sare sozialetan salatu duenez.
Bere esanetan, Poloniak bere aireko defentsak lehen aldiz erabili behar izan dituen eraso hau ez da "istripua" izan, eta Kremlinen "eskalada maila berria" da.
Poloniako agintariek baieztatu dutenez, azken orduetan Poloniako aire-eremua urratu duten Errusiako droneetako bat Wyrykiko (ekialdea) etxebizitza baten teilatuan erori da, eta kalte material arinak eragin ditu.
Poloniako hedabideen arabera, bigarren aparatu baten hondakinak aurkitu dituzte Lublin eskualdean (ekialdean), eta militarrak hori aztertzen ari dira.
Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak adierazi du erasoa "aurrekaririk gabekoa" dela, eta Europar Batasunak Poloniarekin duen "erabateko elkartasuna" azpimarratu du.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Autopistak blokeatuta esnatu da Frantzia, doikuntzen aurkako protesta egunean
Alderdiak eta sindikatuak alde batera utzita antolatu da 'Dena blokeatu dezagun' mugimendua eta helburua herrialdea geldiaraztea da. Polizia-zerbitzuen arabera, autobideetan, supermerkatuetan, findegietan, instalazio elektrikoetan, eskoletan, ospitaleetan edo aireportuetan sabotajeak eta blokeoak izan daitezke.
Armadak etxeratze agindua ezarri du Nepalen, dagoeneko 25 hildako eragin dituen protesta uholdea geldiarazteko
Istilu larriak bizi dira Nepalen, "Z belaunaldia" izenekoek hasitakoak. Astearte honetan K.P. Sharma Oli Nepalgo lehen ministroak dimisioa eman du, protestek bultzatuta. Katmanduko Aireportua itxita egongo da gutxienez 18:00ak arte, tokiko orduan (12:15 GMT).
Albiste izango da: Gaza, krisi politikoa Frantzian eta suizidioaren prebentzioa
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Flotilla Sumudek "drone bidezko eraso" berri bat salatu du Tunisian
"Beste ontzi bati eraso egin diote droneekin egindako ustezko eraso batean. Ez dute inor zauritu", adierazi du ontziak X sare sozialeko kontuan.
Sebastien Lecornu Defentsa ministroa izendatu du Frantziako lehen ministro Macronek
39 urte ditu eta Macronen oso gertukoa da. Bere egiteko nagusienetakoa izango da datorren urteko aurrekontua onartzeko adostasunak jostea. Bihar hartuko kargua, Frantziako Gobernuak Matignonen duen egoitzan egingo den zeremonian.
Israelek Hamasen negoziazio taldea bonbardatu du Qatarreko hiriburuan, eta hainbat pertsona hil ditu
Hamaseko bost kide eta Qatarreko segurtasun kide bat hil dira erasoan. Negoziazio ordezkaritzako kideak, ordea, bizirik atera dira. Israelgo armadaren esanetan, "doitasunez egindako bonbardaketa" izan da. Etxe Zuriak adierazi duenez, Hamasi erasotzea "helburu duina izan daiteke", baina ez dator bat lekuarekin. Qatarreko Gobernuak "nazioarteko legeen urraketatzat" jo du gertatutakoa.
Nepal sutan dago ustelkeriaren aurkako protesten ondorioz, lehen ministroak dimisioa eman duen arren
Gazteek zuzendutako altxamendu batek Gobernuaren kolapsoa eragin dute. Matxinada horren ondorioz, gutxienez, 25 pertsona hil dira. Herrialdearen azken aldiko demokrazia historiako errepresiorik odoltsuena bizi da.
Bayrouk dimititu du, eta Macronek lehen ministro berria izendatu beharko du
Frantziako presidenteak laster izendatu beharko du lehen ministro bat, gobernua egonkortzeko, 2026ko aurrekontuak onartzeko eta gizartearen eta merkatuen presioa geldiarazteko.
Smotrich eta Ben Gvir ministro ultraeskuindar israeldarrei Espainian sartzea debekatu diete
Ministroen Kontseiluaren amaieran egindako agerraldian iragarri du neurria Jose Manuel Albares Espainiako Gobernuko Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako ministroak. Pedro Sanchez Gobernuko presidenteak atzo iragarritako bederatzi neurriak ere gaur onartu dituzte.