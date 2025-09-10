Será noticia: Gaza, crisis política en Francia y prevención del suicidio

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 10 de septiembre de 2025:

- Nuevo ataque a la Flotilla Sumud: La flotilla Sumud, un conjunto de barcos que tiene como destino Gaza para llevar ayuda, ha sido atacada nuevamente por un dron en el puerto tunecino de Sidi Bou Said (costa noreste), según han informado en sus redes sociales.

- Crisis política en Francia: Francia afronta este miércoles una inédita protesta social que pretende bloquear el país, el mismo día que Sébastien Lecornu se estrena como primer ministro, el cuarto que tiene Francia en menos de dos años.

- Día de la prevención del suicidio: Este miércoles 10 de septiembre se celebra a nivel mundial el Día para la prevención del Suicidio.