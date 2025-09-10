Principales titulares
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Será noticia: Gaza, crisis política en Francia y prevención del suicidio

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Momento en el que un dron impacta en un barco de la flotilla sumud
Euskaraz irakurri: Albiste izango da: Gaza, krisi politikoa Frantzian eta suizidioaren prebentzioa

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 10 de septiembre de 2025:

Nuevo ataque a la Flotilla Sumud: La flotilla Sumud, un conjunto de barcos que tiene como destino Gaza para llevar ayuda, ha sido atacada nuevamente por un dron en el puerto tunecino de Sidi Bou Said (costa noreste), según han informado en sus redes sociales.

Crisis política en Francia: Francia afronta este miércoles una inédita protesta social que pretende bloquear el país, el mismo día que Sébastien Lecornu se estrena como primer ministro, el cuarto que tiene Francia en menos de dos años.

Día de la prevención del suicidio: Este miércoles 10 de septiembre se celebra a nivel mundial el Día para la prevención del Suicidio.

Franja de Gaza Francia Emmanuel Macron Israel Benjamín Netanyahu Internacional

Más noticias sobre internacional

FOTODELDÍA Katmandú (Nepal), 09/09/2025.- El fuego y el humo se elevan del palacio Singha Durbar, que alberga los edificios gubernamentales y parlamentarios, después de que los manifestantes irrumpieran en las instalaciones durante las violentas manifestaciones en Katmandú, Nepal, este martes. Al menos 19 personas murieron y decenas resultaron heridas el 8 de septiembre durante las manifestaciones contra la corrupción y la prohibición gubernamental de las redes sociales. EFE/ Narendra Shrestha
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Ejército impone el toque de queda en Nepal para frenar la violenta oleada de protestas que deja ya 25 muertos

Nepal continúa este miércoles en un escenario de máxima tensión tras los disturbios violentos, liderados inicialmente por la denominada "Generación Z" que forzó este martes la dimisión del primer ministro nepalí K.P. Sharma Oli. El Aeropuerto Internacional de Katmandú permanecerá cerrado al menos hasta las 18:00 hora local de hoy (12:15 GMT).
Israel ataca Qatar
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Israel bombardea al equipo negociador de Hamás en la capital de Catar, matando a varias personas

Cinco miembros de Hamás y un miembro de seguridad de Catar han muerto en el ataque, y los miembros de la delegación negociadora ha sobrevivido. El ejército israelí ha asegurado que se trata de un “bombardeo de precisión”. La Casa Blanca afirma que, aunque atacar a Hamás “puede ser un objetivo digno, no está de acuerdo con el lugar”. El Gobierno catarí ha calificado lo ocurrido como una “violación de las leyes internacionales”.

Cargar más