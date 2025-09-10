Lerroburu nagusiak

Albiste izango da: Gaza, krisi politikoa Frantzian eta suizidioaren prebentzioa

Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Momento en el que un dron impacta en un barco de la flotilla sumud

Azken eguneratzea

Hauek dira asteazken honetan, 2025eko irailaren 10ean, jorratuko ditugun albisteetako batzuk:

Sumud flotillaren aurkako bigarren erasoa:  Flotillak berak sare sozialetan jakitera eman duenez, gaur goizaldean drone bidezko bigarren eraso bat pairatu dute. 

Krisi politikoa Frantzian: Frantzian, protesta erraldoia deitu du Bloquons Tout mugimenduak. Helburua, Frantzia bloketatzea, Macronen Gobernuak iragarritako neurri ekonomikoen aurka.

Suizidioa prebenitzeko eguna:  Irailaren 10ean, suizidioa prebenitzeko eguna ospatzen da mundu osoan.

Israel ataca Qatar
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Israelek Hamasen negoziazio taldea bonbardatu du Qatarreko hiriburuan, eta hainbat pertsona hil ditu

Hamaseko bost kide eta Qatarreko segurtasun kide bat hil dira erasoan. Negoziazio ordezkaritzako kideak, ordea, bizirik atera dira. Israelgo armadaren esanetan, "doitasunez egindako bonbardaketa" izan da. Etxe Zuriak adierazi duenez, Hamasi erasotzea "helburu duina izan daiteke", baina ez dator bat lekuarekin. Qatarreko Gobernuak "nazioarteko legeen urraketatzat" jo du gertatutakoa.  

