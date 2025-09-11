Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado contra Lula

La Primera Sala del Supremo de Brasil formó este jueves una mayoría de tres votos para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por tramar un golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Cármen Lúcia Antunes, una de los cinco magistrados del Supremo que juzga al expresidente brasileño por golpismo, ha afirmado que hay "pruebas concluyentes" de que una "organización criminal" bajo el liderazgo del dirigente ultraderechista buscó "minar el libre ejercicio" de los poderes democráticos.



"Querían dañar y secuestrar el alma de la República" al "desmoralizar el proceso electoral", ha dicho la jueza en su pronunciamiento.

Bolsonaro, actualmente bajo arresto domiciliario, responde en este proceso por cinco crímenes por los que podría recibir una pena máxima de unos 40 años: abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal armada, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado.