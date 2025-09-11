KONDENA
Bolsonaro zigortu dute Lularen aurkako estatu-kolpe saiakeragatik 

Erakunde kriminal armatu bateko kide izateagatik eta Lula Da Silvaren aurka hauteskundeak galdu ostean, estatu-kolpe bat bideratzeagatik zigortu dute Brasilgo presidente ohia.

jair bolsonaro
Jair Bolsonaro, artxiboko irudi batean.
EITB

Azken eguneratzea

Brasilgo Auzitegi Goreneko Lehen Salak 27 urte eta hiru hilabeteko kartzela zigorra ezarri dio bart Jair Bolsonaro presidente ohiari, "boterean betikotzeko" asmoarekin konplot kolpista bat zuzentzeagatik, 2022an Luiz Inacio Lula da Silvaren aurka hauteskundeak galdu ostean.

Brasilgo presidente ohi bat estatu-kolpe saiakeragatik zigortzen duten lehen aldia da.

Aretoko bost epaileetatik lauk jo dituzte errudun buruzagi ultraeskuindarra eta bere zazpi aliatu, besteak beste, Gobernuko ministro ohiak (2019-2022) eta agintari militar ohiak, ordena demokratikoaren aurkako bost delitu egotzita.

"Erakunde kriminalaren helburu nagusia Jair Messias Bolsonaro boterean mantentzea zen", adierazi du Cristiano Zanin Lehen Aretoko presidenteak. 70 urteko Bolsonarok jaso du, horrenbestez, zigorrik handiena.

Epaile bakar batek bozkatu du Bolsonaroren absoluzioaren alde, AEBko presidente Donald Trumpen presioa tarteko. Izan ere, prozesua artxibatzeko eskatu zuen honek, Brasilgo Auzitegi Goreneko epaileei zigor mehatxuak eginda, eta herrialde horri % 50eko muga-zergak ezartzeko asmoa iragarrita.

Horiek horrela, "harrituta" da bart Trump epaiaren berri izan duenean, eta Marco Rubio Estatu idazkariak ohartarazi du AEBk erantzun egingo diola buruzagi ultraeskuindarraren aurkako epaiari.

Ebazpena, baina, ez da irmoa; helegitea jartzeko aukera baitu oraindik Bolsonaroren defentsak. Gortearen gehiengoak bere egin zituen Fiskaltzaren tesiak, eta Bolsonaro Estatuaren egiturez baliatzearen erantzule egin zuen, botere konstituzionalak desegitea, Lularen gobernua indarrez kentzea eta "benetako diktadura" ezartzea helburu zuen plan bat abian jartzeko.

Bolsonaroren defentsak helegitea aurkeztuko duela iragarri du

Jair Bolsonaro Brasilgo presidente ohiaren defentsa legalak adierazi du zigorra "gehiegizkoa" dela, eta helegitea aurkeztuko dutela, "baita nazioartean ere".

"Defentsak uste du ezarritako zigorrak zentzugabeak eta neurrigabeak direla, eta, erabakiaren nondik norakoak aztertu ondoren, dagozkion errekurtsoak jarriko ditu, nazioarteko helegiteak barne ", iragarri dute Celso Vilardi eta Paulo Amador da Cunha Bueno presidente ohi ultraeskuindarraren abokatuek Terra atarian.


