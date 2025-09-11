Bolsonaro zigortu dute Lularen aurkako estatu-kolpe saiakeragatik
Erakunde kriminal armatu bateko kide izateagatik eta Lula Da Silvaren aurka hauteskundeak galdu ostean, estatu-kolpe bat bideratzeagatik zigortu dute Brasilgo presidente ohia.
Brasilgo Auzitegi Goreneko Lehen Salak 27 urte eta hiru hilabeteko kartzela zigorra ezarri dio bart Jair Bolsonaro presidente ohiari, "boterean betikotzeko" asmoarekin konplot kolpista bat zuzentzeagatik, 2022an Luiz Inacio Lula da Silvaren aurka hauteskundeak galdu ostean.
Brasilgo presidente ohi bat estatu-kolpe saiakeragatik zigortzen duten lehen aldia da.
Aretoko bost epaileetatik lauk jo dituzte errudun buruzagi ultraeskuindarra eta bere zazpi aliatu, besteak beste, Gobernuko ministro ohiak (2019-2022) eta agintari militar ohiak, ordena demokratikoaren aurkako bost delitu egotzita.
"Erakunde kriminalaren helburu nagusia Jair Messias Bolsonaro boterean mantentzea zen", adierazi du Cristiano Zanin Lehen Aretoko presidenteak. 70 urteko Bolsonarok jaso du, horrenbestez, zigorrik handiena.
Epaile bakar batek bozkatu du Bolsonaroren absoluzioaren alde, AEBko presidente Donald Trumpen presioa tarteko. Izan ere, prozesua artxibatzeko eskatu zuen honek, Brasilgo Auzitegi Goreneko epaileei zigor mehatxuak eginda, eta herrialde horri % 50eko muga-zergak ezartzeko asmoa iragarrita.
Horiek horrela, "harrituta" da bart Trump epaiaren berri izan duenean, eta Marco Rubio Estatu idazkariak ohartarazi du AEBk erantzun egingo diola buruzagi ultraeskuindarraren aurkako epaiari.
Ebazpena, baina, ez da irmoa; helegitea jartzeko aukera baitu oraindik Bolsonaroren defentsak. Gortearen gehiengoak bere egin zituen Fiskaltzaren tesiak, eta Bolsonaro Estatuaren egiturez baliatzearen erantzule egin zuen, botere konstituzionalak desegitea, Lularen gobernua indarrez kentzea eta "benetako diktadura" ezartzea helburu zuen plan bat abian jartzeko.
Bolsonaroren defentsak helegitea aurkeztuko duela iragarri du
Jair Bolsonaro Brasilgo presidente ohiaren defentsa legalak adierazi du zigorra "gehiegizkoa" dela, eta helegitea aurkeztuko dutela, "baita nazioartean ere".
"Defentsak uste du ezarritako zigorrak zentzugabeak eta neurrigabeak direla, eta, erabakiaren nondik norakoak aztertu ondoren, dagozkion errekurtsoak jarriko ditu, nazioarteko helegiteak barne ", iragarri dute Celso Vilardi eta Paulo Amador da Cunha Bueno presidente ohi ultraeskuindarraren abokatuek Terra atarian.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Errusiak eta Bielorrusiak ariketa militarrak hasi dituzte, Poloniarekin eta NATOrekin izandako tentsio gorakadaren testuinguruan
Kremlinak ukatu egin du maniobra militarrak, Zapad-2025 izenekoak, hirugarren herrialdeei zuzenduta daudenik. Dena dela, Ukrainako gerra hasi zenetik lehen aldia da horrelako ariketa militarrak egiten dituztela.
FBIk Charlie Kirki tiro egin zion susmagarriaren bideoa erakutsi, eta bila jarraitzen du
Herritarren lankidetzaren garrantzia nabarmentzeaz gain, 100.000 dolarreko saria eskaini dute susmagarria harrapatzeko balio duen informazioaren truke.
Israelen aurkako "mehatxu genozida" egitea leporatu dio Netanyahuk Sanchezi
"Antza, Espainiako Inkisizioa, juduak Espainiatik kanporatzea eta Holokaustoan juduak sistematikoki hiltzea ez dira nahikoa Sanchezentzat", esan du lehen ministro israeldarrak.
Charlie Kirk aktibista hiltzeko erabili duten arma aurkitu dute
Kirk AEBko presidente Donald Trumpen kolaboratzaile estua zen. Utaheko unibertsitate batean, jendez beteta zegoen ekitaldi batean, hil dute tiroz. Poliziak hiltzailearen irudiak eta beste hainbat arrasto aurkitu ditu.
Europako Parlamentuak Israelekin akordioak moztea onartu du, baina ez du Gazako egoera genozidiotzat hartu
Estrasburgoko egoitzan bildutako osoko bilkurak Gazako “hondamendi humanitarioa” eta Hamas taldearen “krimen basatiak” gaitzetsi ditu. Horrez gainera, indarkeria erabiltzen duten kolonoei eta Hamasi zigorrak jartzearen alde egin du eta “berehalako su-etena” eskatu du.
Gutxienez hiru hildako eta 70 zauritu Mexiko Hirian, gasa zeraman kamioi batek eztanda egin ostean
Hiriko agintariek azaldu dutenez, leherketa 49.500 litro gas eramateko edukiera zuen pipa batean gertatu da. Trafiko handia jasaten duen gune batean irauli da kamioia eta ondoren izan da leherketa.
Albiste izango da: NATO-Errusia harremana, lehendakariaren bidaia ofiziala Kanarietara eta Diada Katalunian
Hauek dira Orainek gaur landuko dituen gai nagusietako batzuk.
Gatazka "hedatzeko benetako arriskuaz" ohartarazi dute, drone errusiarrak Polonian sartu ostean
Antonio Guterres NBEko idazkari nagusiak adierazi duenez, "Gertakariak Ukrainaren aurka droneekin eta misil errusiarrekin egindako eskala handiko eraso batean jazo omen ziren, baina eskualdean duen eragina eta gatazka hau hedatzeko benetako arriskua azpimarratzen ditu".
Europar Batasunaren eta Israelen arteko merkataritza harremana, zenbakitan
EB da Israelen bazkide komertzial nagusia, AEBren aurretik. Iaz, Israelen eta EBren arteko truke ekonomikoa 42.600 milioi eurokoa izan zen.