Netanyahu acusa a Sánchez de lanzar una "amenaza genocida" contra Israel
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de lanzar una "flagrante amenaza genocida" contra Israel tras declarar que España no puede frenar la ofensiva sobre Gaza porque "no tiene bombas nucleares".
"Al parecer, la Inquisición española, la expulsión de los judíos de España y el asesinato sistemático de judíos en masa durante el Holocausto no le bastan a Sánchez. Increíble", añade el mandatario israelí.
Las declaraciones de Netanyahu llegan después de que Sánchez anunciara el lunes en la Moncloa un paquete de nueve medidas contra Israel por lo que calificó de "genocidio" en Gaza. Entre ellas figuran la consolidación jurídica del embargo de armas, la prohibición de entrada en España de personas implicadas en esas acciones y un aumento de la ayuda humanitaria.
En su comparecencia del lunes en el Palacio de la Moncloa para anunciar esas medidas, el presidente del Gobierno español recalcó: "España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo. Porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas".
