GENOCIDIO EN GAZA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Netanyahu acusa a Sánchez de lanzar una "amenaza genocida" contra Israel

"Al parecer, la Inquisición española, la expulsión de los judíos de España y el asesinato sistemático de judíos en masa durante el Holocausto no le bastan a Sánchez. Increíble", ha dicho el mandatario israelí.
JERUSALEM (Israel), 13/08/2025.- Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu delivers a speech during the U.S. Independence Day reception hosted by Newsmax, at the Waldorf Astoria Hotel in Jerusalem, 13 August 2025. Newsmax holds the reception annually to celebrate ties between the United States and Israel. (Estados Unidos, Jerusalén) EFE/EPA/Ronen Zvulun / POOL
Benjamín Netanyahu, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Netanyahuk Israeli "mehatxu genozida" egitea leporatu dio Sanchezi
author image

EITB

Última actualización

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de lanzar una "flagrante amenaza genocida" contra Israel tras declarar que España no puede frenar la ofensiva sobre Gaza porque "no tiene bombas nucleares".

"Al parecer, la Inquisición española, la expulsión de los judíos de España y el asesinato sistemático de judíos en masa durante el Holocausto no le bastan a Sánchez. Increíble", añade el mandatario israelí.

Las declaraciones de Netanyahu llegan después de que Sánchez anunciara el lunes en la Moncloa un paquete de nueve medidas contra Israel por lo que calificó de "genocidio" en Gaza. Entre ellas figuran la consolidación jurídica del embargo de armas, la prohibición de entrada en España de personas implicadas en esas acciones y un aumento de la ayuda humanitaria.

En su comparecencia del lunes en el Palacio de la Moncloa para anunciar esas medidas, el presidente del Gobierno español recalcó: "España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo. Porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas". 

Israel Benjamín Netanyahu Palestina Pedro Sánchez Gobierno de España Internacional

Más noticias sobre internacional

Cargar más