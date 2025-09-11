Netanyahu acusa a Sánchez de lanzar una "amenaza genocida" contra Israel

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de lanzar una "flagrante amenaza genocida" contra Israel tras declarar que España no puede frenar la ofensiva sobre Gaza porque "no tiene bombas nucleares".



"Al parecer, la Inquisición española, la expulsión de los judíos de España y el asesinato sistemático de judíos en masa durante el Holocausto no le bastan a Sánchez. Increíble", añade el mandatario israelí.

