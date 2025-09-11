Israelen aurkako "mehatxu genozida" egitea leporatu dio Netanyahuk Sanchezi
"Antza, Espainiako Inkisizioa, juduak Espainiatik kanporatzea eta Holokaustoan juduak sistematikoki hiltzea ez dira nahikoa Sanchezentzat", esan du lehen ministro israeldarrak.
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Israelen aurka "mehatxu genozida nabarmena" egitea leporatu dio, ostegun honetan, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari. Azken horrek esan zuen Espainiak ezin duela Gazaren aurkako erasoa geldiarazi, "bonba nuklearrik ez duelako", eta hitzok haserretu dute buruzagi israeldarra.
"Antza, Espainiako Inkisizioa, juduak Espainiatik kanporatzea eta Holokaustoan juduak sistematikoki hiltzea ez dira nahikoa Sanchezentzat", idatzi du, bere bulegoaren X kontuan.
Espainiako Gobernuko presidenteak bederatzi neurri iragarri zituen astelehenean, "Gazako genozidioa geldiarazteko, genozidioaren egileak jazartzeko eta palestinarrak babesteko". Besteak beste, Israeli armak bahitzeko lege-dekretu bat iragarri zuen, eta genozidioan zuzenean parte hartzen dutenei Espainian sartzeko debekua ezarri.
Bere agerraldian, Sanchezek ondorengoa esan zuen: "Dakizuen bezala, Espainiak ez dauka bonba nuklearrik, ezta hegazkin-ontzi edo petrolio-erreserba handirik ere. Guk bakarrik ezin dugu gelditu Israelen erasoa, baina horrek ez du esan nahi ez garenik saiatuko. Badira hainbat kausa, irabaztea gure esku egon ez arren, borrokatzea merezi dutenak".
