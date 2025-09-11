Será noticia: Relación OTAN-Rusia, viaje oficial del lehendakari a Canarias y Diada en Cataluña

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves 11 de septiembre de 2025:

- Relación OTAN-Rusia: El secretario general de la ONU, António Guterres, alerta del "riesgo real de expansión" del conflicto en Ucrania tras la incursión de cerca de una veintena de drones rusos en el espacio aéreo polaco.

- Viaje oficial del lehendakari a Canarias: Imanol Pradales viaja hoy a Canarias para mantener un encuentro con el presidente canario Fernando Clavijo. Ambos abordarán el tema migratorio, y firmarán un acuerdo en torno a políticas de I+D+I.

- Diada en Cataluña: Aitor Esteban y Joseba Diez Antxustegi encabezarán la representación del PNV en la celebración de la Diada en Barcelona. EH Bildu enviará otra delegación, con Igor Zulaika e Idurre Bideguren.