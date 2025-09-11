Principales titulares
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Será noticia: Relación OTAN-Rusia, viaje oficial del lehendakari a Canarias y Diada en Cataluña

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
WYRYKI (Poland), 10/09/2025.- The roof of a residential building destroyed by a Russian drone in Wyryki, eastern Poland, 10 September 2025. Russian drones repeatedly violated Polish airspace overnight. (Polonia) EFE/EPA/WOJTEK JARGILO POLAND OUT
Foto: Orain.eus
Euskaraz irakurri: Berria izango da: OTAN-Rusia harremana, lehendakariaren bidaia ofiziala Kanarietara eta Diadara Katalunian

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves 11 de septiembre de 2025:

Relación OTAN-Rusia: El secretario general de la ONU, António Guterres, alerta del "riesgo real de expansión" del conflicto en Ucrania tras la incursión de cerca de una veintena de drones rusos en el espacio aéreo polaco.

Viaje oficial del lehendakari a Canarias: Imanol Pradales viaja hoy a Canarias para mantener un encuentro con el presidente canario Fernando Clavijo. Ambos abordarán el tema migratorio, y firmarán un acuerdo en torno a políticas de I+D+I.

- Diada en Cataluña: Aitor Esteban y Joseba Diez Antxustegi encabezarán la representación del PNV en la celebración de la Diada en Barcelona. EH Bildu enviará otra delegación, con Igor Zulaika e Idurre Bideguren. 

Polonia Guerra Rusia - Ucrania Vladímir Putin Diada Cataluña EAJ-PNV EH Bildu Imanol Pradales Migración Internacional

Más noticias sobre internacional

Cargar más