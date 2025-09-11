Lerroburu nagusiak

Albiste izango da: NATO-Errusia harremana, lehendakariaren bidaia ofiziala Kanarietara eta Diada Katalunian

Hauek dira Orainek gaur landuko dituen gai nagusietako batzuk. 

WYRYKI (Poland), 10/09/2025.- The roof of a residential building destroyed by a Russian drone in Wyryki, eastern Poland, 10 September 2025. Russian drones repeatedly violated Polish airspace overnight. (Polonia) EFE/EPA/WOJTEK JARGILO POLAND OUT
Argazkia: Orain.eus

Azken eguneratzea

Hauek dira ostegun honetan, irailak 11, Orainek landuko dituen gai nagusietako batzuk:

- NATO-Errusia harremana: Antonio Guterres NBEko idazkari nagusiak Ukrainako gatazka "hedatzeko benetako arriskuaz" ohartarazi du, Errusiako hogei bat drone Poloniako aire eremuan sartu ostean.

Lehendakariaren bidaia ofiziala Kanariar Uharteetara: Imanol Pradales Kanariar Uharteetan izango da gaur, Fernando Clavijo Kanarietako presidentearekin lan-hitzarmen bat sinatzeko. Migrazioaren gaia ere mahai gainean izango dute.

-  Diada Katalunian: Aitor Esteban eta Joseba Diez Antxustegi izango dira EAJren ordezkariak Diadaren ospakizunean, Bartzelonan. EH Bilduk ere ordezkaritza bat bidaliko du, Igor Zulaika eta Idurre Bideguren buru direla.

Polonia Errusia-Ukraina gerra Vladimir Putin Diada Katalunia EAJ EH Bildu Imanol Pradales Migrazioa Munduko albisteak

