Hauek dira ostegun honetan, irailak 11, Orainek landuko dituen gai nagusietako batzuk:
- NATO-Errusia harremana: Antonio Guterres NBEko idazkari nagusiak Ukrainako gatazka "hedatzeko benetako arriskuaz" ohartarazi du, Errusiako hogei bat drone Poloniako aire eremuan sartu ostean.
- Lehendakariaren bidaia ofiziala Kanariar Uharteetara: Imanol Pradales Kanariar Uharteetan izango da gaur, Fernando Clavijo Kanarietako presidentearekin lan-hitzarmen bat sinatzeko. Migrazioaren gaia ere mahai gainean izango dute.
- Diada Katalunian: Aitor Esteban eta Joseba Diez Antxustegi izango dira EAJren ordezkariak Diadaren ospakizunean, Bartzelonan. EH Bilduk ere ordezkaritza bat bidaliko du, Igor Zulaika eta Idurre Bideguren buru direla.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Charlie Kirk ekintzaile kontserbadorea tiroz hil dute ekitaldi jendetsu batean
Kirk, AEBko presidentearen aliatu estua, tiroz hil dute Utahko unibertsitate batean izandako ekitaldi jendetsu batean, errepublikarren artean sekulako iskanbila eraginez, herrialdean indarkeria politikoa areagotzen ari den une honetan.
Gatazka "hedatzeko benetako arriskuaz" ohartarazi dute, drone errusiarrak Polonian sartu ostean
Antonio Guterres NBEko idazkari nagusiak adierazi duenez, "Gertakariak Ukrainaren aurka droneekin eta misil errusiarrekin egindako eskala handiko eraso batean jazo omen ziren, baina eskualdean duen eragina eta gatazka hau hedatzeko benetako arriskua azpimarratzen ditu".
Europar Batasunaren eta Israelen arteko merkataritza harremana, zenbakitan
EB da Israelen bazkide komertzial nagusia, AEBren aurretik. Iaz, Israelen eta EBren arteko truke ekonomikoa 42.600 milioi eurokoa izan zen.
Sua Paris erdialdeko jatetxe batean, doikuntzen aurkako protesten erdian
Suhiltzaileek Pariseko erdialdeko jatetxean piztutako sutea itzaltzea lortu dute. Milaka pertsona kalera atera dira gaur Frantzia osoan, 2026ko aurrekontuetan ia 44.000 milioi euroko doikuntza egiteko Gobernuaren planak salatzeko.
300 atxilotu inguru Frantzian, doikuntzen aurkako protesta egunean
Alderdiak eta sindikatuak alde batera utzita antolatu da 'Dena blokeatu dezagun' mugimendua eta helburua herrialdea geldiaraztea da. Polizia indarrek berrogeita hamar bat blokeo desegin dituzte, batez ere autobideetan eta garraio azpiegituretan, aurrekontu doikuntzen aurkako protesta egunaren hasieran.
Doikuntzen aurkako protesta eguna Frantzia osoan
"Dena blokeatu dezagun" leloa duen protesta sare sozialetan sortu zen hasiera batean, baina gero ezkerreko erakunde eta pertsonek bat egin dute, LFIren eta sindikatu batzuen babes nabarmenarekin. 2026ko aurrekontuetan ia 44.000 milioi euroko doikuntza egiteko Gobernuaren planak salatzeko deitu dituzte protestak.
Haurren obesitateak pisu txikikoa gainditu du lehen aldiz: hamar haurretatik batek gizentasuna pairatzen du munduan
Unicefek ohartarazi du elikagai ultraprozesatuen eraginaz eta haurrei zuzendutako publizitate oldakorraz, osasun, gizarte eta ekonomia ondorio larriak dituen epidemia globala bultzatzen ari dela.
Alex Txikon, Nepalgo protesten lekukoa: "Poliziak tiro egin die parlamentuko hormara igo direnei"
Alex Txikon alpinista bizkaitarra Katmandun zegoen protestak piztu zirenean. Nepalgo poliziak parlamentuan sartzen saiatzen ari zirenei tiro nola egin dien lekuko izan da Txikon. "Katmandu erabat itxita dago eta liskarrak daude", adierazi du.
Ursula von der Leyenek proposatu du Israelekin merkataritza gaietako akordioaren suspentsio partziala
Europako Batzordeko presidenteak, gainera, zigorrak planteatu ditu muturreko ministroentzat eta kolono bortitzentzat. Proposamenak, baina, 27en oniritzia beharko du aurrera egin dezan.