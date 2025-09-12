Rusia y Bielorrusia inician ejercicios militares en medio de tensiones con Polonia y la OTAN
El Kremlin ha negado que las maniobras militares ruso-bielorrusas, denominadas Zapad-2025, estén dirigidas contra terceros países. Se trata de los primeros ejercicios militares de este tipo desde el comienzo de la guerra en Ucrania.
Rusia y Bielorrusia han comenzado este viernes diversos ejercicios militares estratégicos en ambos países en medio de las graves tensiones con Polonia y la OTAN por la reciente incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco.
"La acciones prácticas de las tropas tendrán lugar en polígonos militares de Bielorrusia y Rusia, así como en las aguas de los mares Báltico y de Barents", ha precisado el Ministerio de Defensa de Rusia al anunciar el comienzo de los ejercicios.
El Kremlin ha negado que las maniobras militares ruso-bielorrusas, denominadas Zapad-2025, estén dirigidas contra terceros países. Se trata de los primeros ejercicios militares de este tipo desde el comienzo de la guerra en Ucrania.
"No están dirigidas contra nadie. Se trata de la continuación de la cooperación militar y la mejora de la interacción entre dos aliados estratégicos", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
Los ejercicios, que se están llevando a cabo principalmente en polígonos militares en Borísov, cerca de la capital bielorrusa y a unos 450 kilómetros de la frontera polaca, tienen como objetivo reforzar la seguridad militar de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia frente a la amenaza de la OTAN.
En principio participan muchos menos soldados que en 2021, cuando se informó de 200 000 participantes, aunque no sólo habrá militares rusos y bielorrusos, sino también de otros países como India e Irán.
Las maniobras, que concluirán el próximo día 16, incluyen la simulación del lanzamiento de armas nucleares y misiles balísticos hipersónicos Oréshnik. De esta forma, podría teóricamente golpear objetivos situados incluso a miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros.
Durante una "primera fase" de estas maniobras se simularán operaciones para "repeler una agresión" contra Rusia y Bielorrusia, mientras que la segunda se centrará en "la restauración de la integridad territorial del Estado de la Unión y la derrota del enemigo, incluida la participación de grupos coaligados de fuerzas de países amigos".
Bielorrusia, el principal aliado de Rusia en la guerra de Ucrania, firmó un acuerdo de seguridad con Moscú a finales de 2024, tras el cual el líder ruso, Vladímir Putin, adelantó la posibilidad de desplegar misiles Oréshnik en territorio del país vecino en la segunda mitad de este año.
