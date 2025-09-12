Errusiak eta Bielorrusiak ariketa militarrak hasi dituzte, Poloniarekin eta NATOrekin tentsioak gora egin ostean
Kremlinak ukatu egin du Zapad-2025 maniobra militarrak hirugarren herrialdeei zuzenduta egotea. Dena dela, Ukrainako gerra hasi zenetik lehen aldiz egin dituzte horrelako ariketa militarrak.
Errusiak eta Bielorrusiak hainbat ariketa militar estrategiko hasi dituzte ostiral honetan bi herrialdeetan, Poloniarekin eta NATOrekin tentsioak gora egin eta gero.
"Tropen maniobra praktikoak Bielorrusiako eta Errusiako poligono militarretan gauzatuko dira, baita Baltikoko eta Barentseko uretan ere", zehaztu du Errusiako Defentsa Ministerioak, ariketa militarren berri eman duenean.
Kremlinak ukatu egin du Errusiaren eta Bielorrusiaren arteko Zapad-2025 maniobra militarrak hirugarren herrialdeei zuzenduta egotea. Dena dela, Ukrainako gerra hasi zenetik lehen aldiz egingo dituzte horrelako ariketa militarrak.
"Ariketak ez daude inoren aurka zuzenduta. Lankidetza militarraren jarraipena eta bi aliatu estrategikoren arteko interakzioaren hobekuntza besterik ez da", esan du Dmitri Peskov Errusiako Presidentetzaren bozeramaileak.
Horren hitzetan, Errusia eta Bielorrusia estatuen arteko batasunaren segurtasun militarra indartzea da Bielorrusiako hiriburutik gertu eta Poloniako mugatik 450 kilometrora egiten ari diren ariketa militarren helburua. Zehazki, Minsk Bielorrusiako hiriburutik gertu dagoen Borisoveko poligono militarretan egiten ari dira maniobra horiek.
2021ean baino askoz soldadu gutxiago ari dira bertan parte hartzen, orduan 200.000 parte-hartzaile bildu baitzituzten. Hala ere, Errusiako eta Bielorrusiako militarrak ez ezik, beste herrialde batzuetakoak ere arituko dira oraingoan, Indiakoak eta Irangoak ere izango baitira bertan.
Maniobra militarrak irailaren 16an amaituko dira, eta, besteak beste, Errusiaren irismen ertaineko misil balistiko hipersonikoak baliatuko dituzte. Milaka kilometrora dauden objektiboak jo ditzakete, hamarnaka metro eskaseko errore-marjinarekin.
Maniobra horien "lehen fasean", Errusiaren eta Bielorrusiaren aurkako "eraso bati aurre egiteko" operazioak simulatuko dira; bigarrenean, berriz, "Errusia eta Bielorrusiaren arteko batasunaren lurralde-osotasuna berrezartzeko eta etsaia menderatzeko ariketak" landuko dituzte, "lagun diren herrialdeen talde militarren parte-hartzea barne".
Bielorrusiak (Errusiaren aliatu nagusia Ukrainako gerran) segurtasun-akordioa sinatu zuen Moskurekin 2024an, eta, horren ostean, Vladimir Putin buruzagi errusiarrak misilak aldameneko herrialdearen lurraldean zabaltzeko aukera aurreratu zuen.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
FBIk Charlie Kirki tiro egin zion susmagarriaren bideoa erakutsi, eta bila jarraitzen du
Herritarren lankidetzaren garrantzia nabarmentzeaz gain, 100.000 dolarreko saria eskaini dute susmagarria harrapatzeko balio duen informazioaren truke.
Bolsonaro zigortu dute Lularen aurkako estatu-kolpe saiakeragatik
Erakunde kriminal armatu bateko kide izateagatik eta Lula da Silvaren aurka hauteskundeak galdu ostean estatu-kolpe bat bideratzeagatik zigortu dute Brasilgo presidente ohia.
Israelen aurkako "mehatxu genozida" egitea leporatu dio Netanyahuk Sanchezi
"Antza, Espainiako Inkisizioa, juduak Espainiatik kanporatzea eta Holokaustoan juduak sistematikoki hiltzea ez dira nahikoa Sanchezentzat", esan du lehen ministro israeldarrak.
Charlie Kirk aktibista hiltzeko erabili duten arma aurkitu dute
Kirk AEBko presidente Donald Trumpen kolaboratzaile estua zen. Utaheko unibertsitate batean, jendez beteta zegoen ekitaldi batean, hil dute tiroz. Poliziak hiltzailearen irudiak eta beste hainbat arrasto aurkitu ditu.
Europako Parlamentuak Israelekin akordioak moztea onartu du, baina ez du Gazako egoera genozidiotzat hartu
Estrasburgoko egoitzan bildutako osoko bilkurak Gazako “hondamendi humanitarioa” eta Hamas taldearen “krimen basatiak” gaitzetsi ditu. Horrez gainera, indarkeria erabiltzen duten kolonoei eta Hamasi zigorrak jartzearen alde egin du eta “berehalako su-etena” eskatu du.
Gutxienez hiru hildako eta 70 zauritu Mexiko Hirian, gasa zeraman kamioi batek eztanda egin ostean
Hiriko agintariek azaldu dutenez, leherketa 49.500 litro gas eramateko edukiera zuen pipa batean gertatu da. Trafiko handia jasaten duen gune batean irauli da kamioia eta ondoren izan da leherketa.
Albiste izango da: NATO-Errusia harremana, lehendakariaren bidaia ofiziala Kanarietara eta Diada Katalunian
Hauek dira Orainek gaur landuko dituen gai nagusietako batzuk.
Gatazka "hedatzeko benetako arriskuaz" ohartarazi dute, drone errusiarrak Polonian sartu ostean
Antonio Guterres NBEko idazkari nagusiak adierazi duenez, "Gertakariak Ukrainaren aurka droneekin eta misil errusiarrekin egindako eskala handiko eraso batean jazo omen ziren, baina eskualdean duen eragina eta gatazka hau hedatzeko benetako arriskua azpimarratzen ditu".
Europar Batasunaren eta Israelen arteko merkataritza harremana, zenbakitan
EB da Israelen bazkide komertzial nagusia, AEBren aurretik. Iaz, Israelen eta EBren arteko truke ekonomikoa 42.600 milioi eurokoa izan zen.