UKRAINAKO GERRA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Errusiak eta Bielorrusiak ariketa militarrak hasi dituzte, Poloniarekin eta NATOrekin tentsioak gora egin ostean

Kremlinak ukatu egin du Zapad-2025 maniobra militarrak hirugarren herrialdeei zuzenduta egotea. Dena dela, Ukrainako gerra hasi zenetik lehen aldiz egin dituzte horrelako ariketa militarrak.

(Foto de ARCHIVO) RUSSIA, KHERSON REGION - JUNE 15, 2025: A Russian Army Group Dnepr drone unit serviceman undergoes training to practise operating Molniya-2 type combat drones Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov 15/6/2025

Errusiako Armadak Ukrainako gerran erabilitako drone bat. Argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Errusiak eta Bielorrusiak hainbat ariketa militar estrategiko hasi dituzte ostiral honetan bi herrialdeetan, Poloniarekin eta NATOrekin tentsioak gora egin eta gero.

"Tropen maniobra praktikoak Bielorrusiako eta Errusiako poligono militarretan gauzatuko dira, baita Baltikoko eta Barentseko uretan ere", zehaztu du Errusiako Defentsa Ministerioak, ariketa militarren berri eman duenean.

Kremlinak ukatu egin du Errusiaren eta Bielorrusiaren arteko Zapad-2025 maniobra militarrak hirugarren herrialdeei zuzenduta egotea. Dena dela, Ukrainako gerra hasi zenetik lehen aldiz egingo dituzte horrelako ariketa militarrak.

"Ariketak ez daude inoren aurka zuzenduta. Lankidetza militarraren jarraipena eta bi aliatu estrategikoren arteko interakzioaren hobekuntza besterik ez da", esan du Dmitri Peskov Errusiako Presidentetzaren bozeramaileak.

Horren hitzetan, Errusia eta Bielorrusia estatuen arteko batasunaren segurtasun militarra indartzea da Bielorrusiako hiriburutik gertu eta Poloniako mugatik 450 kilometrora egiten ari diren ariketa militarren helburua. Zehazki, Minsk Bielorrusiako hiriburutik gertu dagoen Borisoveko poligono militarretan egiten ari dira maniobra horiek.

2021ean baino askoz soldadu gutxiago ari dira bertan parte hartzen, orduan 200.000 parte-hartzaile bildu baitzituzten. Hala ere, Errusiako eta Bielorrusiako militarrak ez ezik, beste herrialde batzuetakoak ere arituko dira oraingoan, Indiakoak eta Irangoak ere izango baitira bertan.

Maniobra militarrak irailaren 16an amaituko dira, eta, besteak beste, Errusiaren irismen ertaineko misil balistiko hipersonikoak baliatuko dituzte. Milaka kilometrora dauden objektiboak jo ditzakete, hamarnaka metro eskaseko errore-marjinarekin.

Maniobra horien "lehen fasean", Errusiaren eta Bielorrusiaren aurkako "eraso bati aurre egiteko" operazioak simulatuko dira; bigarrenean, berriz, "Errusia eta Bielorrusiaren arteko batasunaren lurralde-osotasuna berrezartzeko eta etsaia menderatzeko ariketak" landuko dituzte, "lagun diren herrialdeen talde militarren parte-hartzea barne".

Bielorrusiak (Errusiaren aliatu nagusia Ukrainako gerran) segurtasun-akordioa sinatu zuen Moskurekin 2024an, eta, horren ostean, Vladimir Putin buruzagi errusiarrak misilak aldameneko herrialdearen lurraldean zabaltzeko aukera aurreratu zuen.

Errusia-Ukraina gerra Errusia Vladimir Putin Ukrainako gerra Nato Ipar Atlantikoko Iitunaren Erakundea Europa Europar Batasuna Polonia Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu