Erika Kirk, esposa de Charlie Kirk, promete continuar con su legado tras su asesinato

"No tienen idea del fuego que han encendido dentro de esta esposa. El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra”, ha advertido.
AME9225. PHOENIX (ESTADOS UNIDOS), 12/09/2025.- Captura de video cedida por la organización sin ánimo de lucro Turning Point USA de la esposa del comentarista conservador Charlie Kirk, Erika, durante una declaración este viernes, en Phoenix (EE.UU.). Erika prometió continuar con el legado de su marido y lanzó una advertencia a los involucrados en su asesinato: "Si antes pensaban que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen idea de lo que acaban de desatar en todo este país y en este mundo". EFE/ Turning Point Usa /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Erika Kirk. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Erika Kirkek, Charlie Kirken emazteak, bere senarra zenaren ondarearekin jarraituko duela agindu du
Agencias | EITB

Última actualización

La esposa del comentarista conservador Charlie Kirk, Erika, prometió este viernes continuar con el legado de su marido y lanzó una advertencia a los involucrados en su asesinato: "Si antes pensaban que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen idea de lo que acaban de desatar en todo este país y en este mundo".

"No tienen idea del fuego que han encendido dentro de esta esposa. El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra. Para todos los que nos escuchan esta noche en Estados Unidos: el movimiento que mi esposo construyó no morirá", advirtió Erika en su primera aparición pública desde el asesinato de su marido en un evento universitario en el oeste del país.

Erika Kirk ha dado un discurso frente al escritorio de su marido, donde realizaba sus retransmisiones en redes sociales.

El activista conservador recibió el pasado miércoles un disparo en el cuello mientras participaba en un debate universitario frente a centenares de personas en la Universidad Utah Valley, ubicada en el estado de Utah, en el oeste de EE.UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha recibido palabras de agradecimiento de Erika Kirk, ha declarado su intención de asistir al funeral de Kirk, que se realizará en Arizona, aunque se desconoce por el momento la fecha y lugar.

