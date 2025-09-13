AEB

Erika Kirkek, Charlie Kirken alargunak, bere senarra zenaren ondarearekin jarraituko duela agindu du

"Ez dakite zer su piztu duten emazte honen barruan. Alargun honen negarra gerra-oihu bat bezala entzungo da mundu osoan", esan du.

AME9225. PHOENIX (ESTADOS UNIDOS), 12/09/2025.- Captura de video cedida por la organización sin ánimo de lucro Turning Point USA de la esposa del comentarista conservador Charlie Kirk, Erika, durante una declaración este viernes, en Phoenix (EE.UU.). Erika prometió continuar con el legado de su marido y lanzó una advertencia a los involucrados en su asesinato: "Si antes pensaban que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen idea de lo que acaban de desatar en todo este país y en este mundo". EFE/ Turning Point Usa /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Erika Kirk. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Charlie Kirk iritzi-emaile kontserbadorearen alargunak, Erikak, bere senarraren ondarearekin jarraituko duela agindu du ostiralean, eta honakoa gaineratu du hilketan parte hartu zutenei zuzenduta: "Lehenago nire senarraren misioa indartsua zela uste bazuten, ez dute ideiarik ere herrialde honetan eta mundu osoan piztu berri dutenaz".

"Ez dakizue zer su piztu duzuen emazte honen barruan. Alargun honen negarra gerra-oihu bat bezala entzungo da mundu osoan. Mezua gaur gauean Estatu Batuetan entzuten gaituzten guztientzat: nire senarrak eraiki zuen mugimendua ez da hilko", ohartarazi du Erikak bere senarra hil zutenetik egin duen lehen agerraldi publikoan. 

Erika Kirkek hitzaldi bat eman du senarraren idazmahaiaren aurrean, senarrak sare sozialetako bideoak egiten zituen lekuan.

Ekintzaile kontserbadoreak tiro bat jaso zuen asteazkenean Utah Valley Unibertsitatean, AEBko mendebaldeko Utah estatuan, unibertsitatean eztabaida batean parte hartzen ari zela.

Donald Trump AEBko presidenteak esker oneko hitzak jaso ditu Erika Kirken eskutik, eta Kirken hiletara joateko asmoa adierazi du. Arizonan egingo dute, baina oraindik ez dakite noiz eta non izango den.

