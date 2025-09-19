La UE promete “responder a las provocaciones” de Rusia, después de que cazas rusos hayan entrado en Estonia y Polonia

La Unión Europea ha prometido “responder con determinación” a las provocaciones de Rusia, después de que cazas rusos hayan sobrevolado el espacio aéreo de Estonia y la plataforma petrolífera Petrobaltic.

Por una parte, tres cazas MIG-31 rusos han violado durante unos minutos el espacio aéreo de Estonia. El Ministerio de Exteriores y de las Fuerzas Armadas del país báltico ha explicado que los cazas rusos han irrumpido "sin permiso" en el golfo de Finlandia, en torno a la isla de Vaindloo (espacio aéreo estonio) y "han permanecido un total de 12 minutos".

El Gobierno de Estonia ha advertido que "Rusia está poniendo a prueba los límites cada vez más y aumentando la agresividad", por lo que ha reclamado "un rápido incremento de la presión política y económica" sobre Moscú y ha solicitado consultas del artículo 4 de la OTAN.

Por otra parte, Polonia ha denunciado que dos cazas rusos han sobrevolado “a baja altura” la plataforma petrolífera Petrobaltic, ubicada en el mar Báltico. Varsovia ha informado de que han violado “la zona de seguridad de la plataforma”.

Ambos incidentes se suman a los denunciados por Polonia y Rumania hace unos días y han ocurrido el mismo día en que la Comisión Europea ha presentado su propuesta para una nueva ronda de sanciones contra el régimen de Vladimir Putin, que incluye acelerar el veto a las compras de gas natural licuado (GNL) hasta el 1 de enero de 2027, medidas contra su 'flota fantasma' para comerciar con energías fósiles y también contra plataformas de criptomonedas que utiliza Moscú para eludir las sanciones financieras.

La UE ha respondido prometiendo un aumento de la presión. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido que la UE responderá "con determinación" a "cada provocación" y ha urgido a los gobiernos europeos a aprobar la última ola de sanciones a Moscú para incrementar la presión sobre el Kremlin.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha avisado de que los jefes de Estado y de Gobierno abordarán la "respuesta colectiva a las acciones de Rusia" en la próxima cumbre informal que les reunirá el 1 de octubre en Copenhague.

Finalmente, la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha tachado el incidente de "provocación extremadamente peligrosa" en las redes sociales y ha asegurado que seguirán “apoyando a nuestros Estados miembro para que refuercen sus defensas con recursos europeos".