EBk Errusiaren "probokazioei erantzungo” diela agindu du, hegazkin militarrak Estonian eta Polonian sartu ostean

Poloniak eta Errumaniak antzerako gertakariak salatu zituzten duela egun batzuk. Europar Batzordeak Errusiaren aurkako zigor sorta berria aurkeztu duen egunean gertatu dira. 

STRASBOURG (France), 10/09/2025.- European Commission President Ursula von der Leyen delivers a statement during a 'State of the Union' debate at the European Parliament in Strasbourg, France, 10 September 2025. The current plenary session runs from 08 until 11 September 2025. (Francia, Estrasburgo) EFE/EPA/RONALD WITTEK
Ursula Von der Leyen artxiboko irudi batean.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Europar Batasunak Errusiaren probokazioei "gogor erantzutea" agindu du, Errusiako ehiza-hegazkinak Estoniako aire-eremuan eta Poloniako Petrobaltic petrolio-plataformaren espazioan sartu ondoren.

Alde batetik, hiru MIG-31 ehiza-hegazkin errusiarrek Estoniako aireko espazioa urratu dute hainbat minutuz. Baltikoko herrialdeko Atzerri Ministerioak azaldu dutenez, ehiza-hegazkin errusiarrak "baimenik gabe" sartu dira Finlandiako golkoan, Vaindloo uhartearen inguruan (Estoniako aireko espazioa), eta "12 minutu eman dituzte guztira".

Bertako gobernuak "Errusia soka tenkatzen” eta “oldarkortasuna areagotzen” ari dela salatu du. Hori dela eta, Moskuren gaineko "presio politikoa eta ekonomikoa azkar areagotzeko" deia egin du. Horrez gainera, NATOko 4. artikuluaren gaineko kontsultak abiarazi ditu.

Bestetik, Poloniak salatu du bi hegazkin errusiar Petrobaltic petrolio-plataformaren gainetik ibili direla eta “altuera txikian”. Varsoviak adierazitakoaren arabera, “plataformaren segurtasun eremuan” sartu dira.

Bi mugimendu horien aurretik, antzerako gertakariak salatu zituzten Poloniak eta Errumaniak ere. Hain zuzen, ostiral honetan bertan, Vladimir Putinen erregimenaren aurkako zigor erronda berri baterako proposamena aurkeztu du Europako Batzordeak. Besteak beste, gas natural likidotuaren (GNL) erosketei ezarritako betoa 2027ko urtarrilaren 1era aurreratzea aurreikusten da. Horrez gainera, energia fosilen merkataritzaren aurkako neurriak eta Moskuk zigor finantzarioak saihesteko erabiltzen dituen kriptotxanponen plataformen aurkako neurriak ere iragarri dituzte.

Europar Batasunak Errusiaren gaineko presioa areagotuko duela agindu du. Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak hitzeman du EBk "erabakitasunez" erantzungo diola "probokazio bakoitzari", eta Moskuren kontrako azken zigor-sorta onartzeko eskatu die Europako gobernuei.

Bestalde, Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak ohartarazi du estatuburuek eta gobernuburuek "Errusiaren ekintzei eman beharreko erantzun kolektiboa" aztertuko dutela urriaren 1ean Kopenhagen egingo duten goi-bilera informalean.

Azkenik, Kaja Kallas EBko Atzerri Politikako goi-ordezkariak esan du gertakaria "probokazio oso arriskutsua" dela, eta ziurtatu du "gure estatu kideei laguntzen "jarraituko dutela" Europako baliabideekin defentsak indartu ditzaten ".

