EBk Errusiaren "probokazioei erantzungo” diela agindu du, hegazkin militarrak Estonian eta Polonian sartu ostean
Poloniak eta Errumaniak antzerako gertakariak salatu zituzten duela egun batzuk. Europar Batzordeak Errusiaren aurkako zigor sorta berria aurkeztu duen egunean gertatu dira.
Europar Batasunak Errusiaren probokazioei "gogor erantzutea" agindu du, Errusiako ehiza-hegazkinak Estoniako aire-eremuan eta Poloniako Petrobaltic petrolio-plataformaren espazioan sartu ondoren.
Alde batetik, hiru MIG-31 ehiza-hegazkin errusiarrek Estoniako aireko espazioa urratu dute hainbat minutuz. Baltikoko herrialdeko Atzerri Ministerioak azaldu dutenez, ehiza-hegazkin errusiarrak "baimenik gabe" sartu dira Finlandiako golkoan, Vaindloo uhartearen inguruan (Estoniako aireko espazioa), eta "12 minutu eman dituzte guztira".
Bertako gobernuak "Errusia soka tenkatzen” eta “oldarkortasuna areagotzen” ari dela salatu du. Hori dela eta, Moskuren gaineko "presio politikoa eta ekonomikoa azkar areagotzeko" deia egin du. Horrez gainera, NATOko 4. artikuluaren gaineko kontsultak abiarazi ditu.
Bestetik, Poloniak salatu du bi hegazkin errusiar Petrobaltic petrolio-plataformaren gainetik ibili direla eta “altuera txikian”. Varsoviak adierazitakoaren arabera, “plataformaren segurtasun eremuan” sartu dira.
Bi mugimendu horien aurretik, antzerako gertakariak salatu zituzten Poloniak eta Errumaniak ere. Hain zuzen, ostiral honetan bertan, Vladimir Putinen erregimenaren aurkako zigor erronda berri baterako proposamena aurkeztu du Europako Batzordeak. Besteak beste, gas natural likidotuaren (GNL) erosketei ezarritako betoa 2027ko urtarrilaren 1era aurreratzea aurreikusten da. Horrez gainera, energia fosilen merkataritzaren aurkako neurriak eta Moskuk zigor finantzarioak saihesteko erabiltzen dituen kriptotxanponen plataformen aurkako neurriak ere iragarri dituzte.
Europar Batasunak Errusiaren gaineko presioa areagotuko duela agindu du. Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak hitzeman du EBk "erabakitasunez" erantzungo diola "probokazio bakoitzari", eta Moskuren kontrako azken zigor-sorta onartzeko eskatu die Europako gobernuei.
Bestalde, Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak ohartarazi du estatuburuek eta gobernuburuek "Errusiaren ekintzei eman beharreko erantzun kolektiboa" aztertuko dutela urriaren 1ean Kopenhagen egingo duten goi-bilera informalean.
Azkenik, Kaja Kallas EBko Atzerri Politikako goi-ordezkariak esan du gertakaria "probokazio oso arriskutsua" dela, eta ziurtatu du "gure estatu kideei laguntzen "jarraituko dutela" Europako baliabideekin defentsak indartu ditzaten ".
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Israelek "aurrekaririk gabeko indarra" erabiliko du Gaza hiriaren aurkako erasoaldian
2023ko urriaren 7az geroztik, 65.100 palestinar baino gehiago hil ditu Israelek Gazako Zerrendan burututako erasoaldietan, agintari gazatarren arabera.
Nor da Jimmy Kimmel eta zein dira bere programa bertan behera utzi ondorengo polemikaren gakoak?
Umorista ezagunaren "Jimmy Kimmel Live!" saioa bertan behera utzi izanak areagotu egin du adierazpen-askatasunari eta zentsurari buruzko eztabaida Ameriketako Estatu Batuetan.
Kritikatzen duten kanalei emisio baimenak kentzeko mehatxua egin du Trumpek
"Nonbait irakurri dut kanalak % 97an daudela nire aurka, % 97an negatiboa. Eta, hala ere, erraz irabazi nuen zazpi estatu giltzarrietan (presidentzialetan). % 97 nire aurka badaude, publizitate txarra ematen didate eta lizentzia bat baino ez dute, baimena kendu beharko lieketela esango nuke", esan du Air Force One hegazkinean.
ABCn Jimmy Kimmelen programa bertan behera uztea eragin zuen bakarrizketa
Komiko estatubatuarrak zuzenean kritikatu zuen Etxe Zuriak Charlie Kirken hilketaren aurrean izandako erreakzioa, eta Trumpen adierazpenak erakutsi zituen. Horrek Etxe Zuriaren haserrea eragin zuen.
Ehunka mila lagun kalera atera dira Frantzian, aurrekontu-doikuntza bertan behera uzteko eskatuz
300 pertsona baino gehiago atxilotu dituzte Frantzian, blokeo saiakeretan parte hartzeagatik. Austeritate politiken aurkako aldarria ozen eta argi entzun da Lyon, Marseilla, Lille, Nantes eta Parisen, besteak beste.
Macrontarrek froga zientifikoak aurkeztuko dituzte Brigitte emakumea dela frogatzeko
Frantziako presidenteak eta haren emazte Brigittek dokumentazioa aurkeztuko dute difamazioagatik Candace Owens komentarista kontserbadorearen aurka jarri duten demanda batean, hark Macronen emaztea gizon jaio zela sustatu ondoren.
ABCk bertan behera utzi du Jimmy Kimmelen telebista saioa Charlie Kirki buruz egindako iruzkinengatik
Pasa den asteleheneko saioan, Jimmy Kimmel umoregileak Donald Trump presidentearen bueltako jarraitzaileei leporatu zien Charlie Kirk ekintzaile ultrakontsebardorearen hilketarekin etekin politikoa atera nahi izatea.
Trumpen bisita Erresuma Batura: harrera ikusgarria Windsorren eta herritarren prostestak kalean
Donald Trump AEBko presidenteak bigarren bisita ofiziala hasi du, gaur, Erresuma Batuan. Carlos III .a erregeak gala handiko harrera egin dio Windsor gaztelua, eta, adi berean, milaka pertsona kalera atera dira, AEBko presidenteak ezarritako politiken aurka protesta egiteko.
Bruselak Israeli muga-zergak ezartzea eta funtsak etetea proposatu du, ez ordea merkataritza haustea
Zigorrak proposatu dizkie Bezalel Smotrich eta Itamar Ben Gvir ministroei, kolono bortitzei eta Hamaseko hamar bat buruzagiri.