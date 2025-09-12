NATOk ariketa militarrak iragarri ditu ekialdean, aire-espazioa urratu ondoren
Ekintza militar berri hauek "datozen egunetan hasiko dira" eta Danimarka, Frantzia, Erresuma Batua, Alemania eta "beste herrialde batzuk" inplikatuko dituzte.
Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak ariketa militar berriak iragarri ditu ostiral honetan, Ekialdeko Zaindaria izenarekin, Aliantzaren ekialdeko defentsa indartzeko asmoz, drone errusiarrek Poloniako aire-eremua urratu ostean.
"NATOk ariketak egingo ditu Ekialdeko Zaindaria izenarekin, gure ekialdean lankidetza militarra are gehiago indartzeko", azpimarratu du Ruttek Bruselan, Aliantzaren egoitzan egindako agerraldian.
Jarduera militar berri hauek "datozen egunetan hasiko dira" eta Danimarka, Frantzia, Erresuma Batua, Alemania eta "beste herrialde batzuk" inplikatuko dituzte.
"Gaitasun militar tradizionalagoez gain, dronen erabilerarekin lotutako erronka partikularrei aurre egiteko diseinatutako elementuak ere bilduko ditu ahalegin honek", azaldu du NATOko idazkari nagusiak.
Malgutasun, arintasun eta indar militarreko ariketa hauek disuasio- eta defentsa-gaitasun eraginkorra emango dute, "are zehatzagoa". Gainera, aireko eta lurreko militarrak hartuko dituzte, eta nazioen arteko informazio-trukea areagotuko dute, besteak beste.
