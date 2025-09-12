SEGURTASUNA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

NATOk ariketa militarrak iragarri ditu ekialdean, aire-espazioa urratu ondoren

Ekintza militar berri hauek "datozen egunetan hasiko dira" eta Danimarka, Frantzia, Erresuma Batua, Alemania eta "beste herrialde batzuk" inplikatuko dituzte.

(Foto de ARCHIVO) Jan. 20, 2015 - Grafenwoehr, Bavaria, Germany - Dutch soldiers during NATO exercise Allied Spirit at the U.S. Army Joint Multinational Readiness Center January 20, 2015 in Hohenfels, Germany. The exercise involves more than 2,000 soldiers from Canada, Hungary, Netherlands, U.K. and the U.S. Europa Press/Contacto/Markus Rauchenberger 20/1/2015

Alemaniako armadako kide batzuk, ariketa militarrak egiten. Argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak ariketa militar berriak iragarri ditu ostiral honetan, Ekialdeko Zaindaria izenarekin, Aliantzaren ekialdeko defentsa indartzeko asmoz, drone errusiarrek Poloniako aire-eremua urratu ostean.

"NATOk ariketak egingo ditu Ekialdeko Zaindaria izenarekin, gure ekialdean lankidetza militarra are gehiago indartzeko", azpimarratu du Ruttek Bruselan, Aliantzaren egoitzan egindako agerraldian.

Jarduera militar berri hauek "datozen egunetan hasiko dira" eta Danimarka, Frantzia, Erresuma Batua, Alemania eta "beste herrialde batzuk" inplikatuko dituzte.

"Gaitasun militar tradizionalagoez gain, dronen erabilerarekin lotutako erronka partikularrei aurre egiteko diseinatutako elementuak ere bilduko ditu ahalegin honek", azaldu du NATOko idazkari nagusiak.

Malgutasun, arintasun eta indar militarreko ariketa hauek disuasio- eta defentsa-gaitasun eraginkorra emango dute, "are zehatzagoa". Gainera, aireko eta lurreko militarrak hartuko dituzte, eta nazioen arteko informazio-trukea areagotuko dute, besteak beste.

Errusiak eta Bielorrusiak ariketa militarrak hasi dituzte Poloniarekin eta NATOrekin izandako tentsioen erdian
Gatazka "hedatzeko benetako arriskuaz" ohartarazi dute, drone errusiarrak Polonian sartu ostean
Armada poloniarrak "alerta maila gorena" ezarri du bere lurraldera sartu diren "drone errusiar batzuk" bota ostean
Alemania Erresuma Batua Danimarka Frantzia Europa Europar Batasuna Nato Ipar Atlantikoko Iitunaren Erakundea Errusia Errusia-Ukraina gerra Vladimir Putin Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu