SEGURIDAD

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La OTAN anuncia actividades militares en su flanco oriental tras la violación de espacio aéreo

Estos nuevos ejercicios militares "comenzarán en los próximos días" e implicarán a Dinamarca, Francia, el Reino Unido, Alemania y "otros países".
(Foto de ARCHIVO) Jan. 20, 2015 - Grafenwoehr, Bavaria, Germany - Dutch soldiers during NATO exercise Allied Spirit at the U.S. Army Joint Multinational Readiness Center January 20, 2015 in Hohenfels, Germany. The exercise involves more than 2,000 soldiers from Canada, Hungary, Netherlands, U.K. and the U.S. Europa Press/Contacto/Markus Rauchenberger 20/1/2015
Miembros del ejército alemán realizan pruebas militares. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: NATOk jarduera militarrak iragarri ditu ekialdeko hegalean, aire-espazioa urratu ostean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha anunciado este viernes nuevas actividades militares bajo el nombre de Centinela oriental para reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza, tras la invasión del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos el pasado miércoles.

"La OTAN va a llevar a cabo ejercicios bajo el nombre Centinela oriental para potenciar aún más la cooperación militar a lo largo de nuestro flanco oriental", ha subrayado Rutte en una rueda de prensa en la sede de la Alianza, en Bruselas.

Estas nuevas actividades militares "comenzarán en los próximos días" e implicarán a Dinamarca, Francia, el Reino Unido, Alemania y "otros países".

"Además de capacidades militares más tradicionales, este esfuerzo también incluirá elementos diseñados para abordar los desafíos particulares asociados con el uso de drones", explicó el secretario general de la OTAN.

Estos ejercicios de flexibilidad, agilidad y fuerza militar proporcionarán una capacidad de disuasión y defensa "incluso más centrada, exactamente cuándo y dónde se necesite". Además, integrará defensas aéreas y terrestres, y aumentará el intercambio de información entre las naciones.

Rusia y Bielorrusia inician ejercicios militares en medio de tensiones con Polonia y la OTAN
Alertan del "riesgo real de expansión" del conflicto tras la entrada de drones rusos en Polonia
La armada polaca decreta el "máximo nivel de alerta" tras derribar "algunos de los drones" rusos que entraron a su territorio
Alemania Reino Unido Dinamarca Francia Europa Unión Europea OTAN Rusia Guerra Rusia - Ucrania Vladímir Putin Estados Unidos Donald Trump Internacional

Más noticias sobre internacional

Cargar más