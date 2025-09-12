La OTAN anuncia actividades militares en su flanco oriental tras la violación de espacio aéreo

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha anunciado este viernes nuevas actividades militares bajo el nombre de Centinela oriental para reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza, tras la invasión del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos el pasado miércoles.

"La OTAN va a llevar a cabo ejercicios bajo el nombre Centinela oriental para potenciar aún más la cooperación militar a lo largo de nuestro flanco oriental", ha subrayado Rutte en una rueda de prensa en la sede de la Alianza, en Bruselas.

Estas nuevas actividades militares "comenzarán en los próximos días" e implicarán a Dinamarca, Francia, el Reino Unido, Alemania y "otros países".

"Además de capacidades militares más tradicionales, este esfuerzo también incluirá elementos diseñados para abordar los desafíos particulares asociados con el uso de drones", explicó el secretario general de la OTAN.

Estos ejercicios de flexibilidad, agilidad y fuerza militar proporcionarán una capacidad de disuasión y defensa "incluso más centrada, exactamente cuándo y dónde se necesite". Además, integrará defensas aéreas y terrestres, y aumentará el intercambio de información entre las naciones.