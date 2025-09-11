Gatazka "hedatzeko benetako arriskuaz" ohartarazi dute, drone errusiarrak Polonian sartu ostean
Antonio Guterres NBEko idazkari nagusiak adierazi duenez, "Gertakariak Ukrainaren aurka droneekin eta misil errusiarrekin egindako eskala handiko eraso batean jazo omen ziren, baina eskualdean duen eragina eta gatazka hau hedatzeko benetako arriskua azpimarratzen ditu".
Antonio Guterres NBEko idazkari nagusiak Ukrainako gatazka "hedatzeko benetako arriskuaz" ohartarazi du, Errusiako hogei bat drone Poloniako aire eremuan sartu ostean.
"Guterresek kezka handiz jarraitzen ditu Errusiako drone militarrak Polonian sartu zirela adierazten duten txostenak, Poloniako aire-espazioa urratuz, eta horrek kalteak eragin ditu etxebizitza inguruetan", adierazi du Stéphane Dujarric NBEko buruaren bozeramaileak prentsaurreko batean.
Hala, "Errusiako Ukrainaren aurka droneekin eta misilekin egindako eskala handiko eraso batean izan zen gertakaria, baina eskualdean duen eragina eta gatazka suntsitzaile hau hedatzeko benetako arriskua azpimarratzen du", adierazi du.
Testuinguru horretan, "erabateko, berehalako eta baldintzarik gabeko su-eten baten eta Ukrainan bake justu, integral eta iraunkor baten premiazko beharra" dagoela uste du, "Ukrainaren subiranotasuna, independentzia eta lurralde-osotasuna erabat defendatzen dituena, Nazio Batuen Gutunarekin, Nazioarteko Zuzenbidearekin eta NBEren ebazpenekin bat etorriz".
Donald Tusk Poloniako lehen ministroak Errusiako droneen 19 eraso baieztatu ditu, eta, ondorioz, defentsa sistemak aktibatu eta gutxienez hiru drone bota behar izan dituzte.
Varsoviak Ipar Atlantikoko Itunaren 4. artikulua goraipatu du NATOko kide diren gainerako herrialdeei kontsulta formalak eskatzeko. Bloke horretan dago Estatu Batuak ere.
