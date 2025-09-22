Trump despide a Kirk como a un “mártir” en un funeral multitudinario celebrado en Arizona

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descrito al activista ultraderechista asesinado Charlie Kirk como un "mártir", y ha considerado su asesinato como un ataque a "todo" el país. Ante la multitud congregada este domingo en Arizona para su funeral, su viuda ha asegurado haber perdonado al asesino.

"En ese terrible día, el 10 de septiembre de 2025, nuestro mayor evangelista de la libertad estadounidense se convirtió en inmortal. Ahora es un mártir de la libertad estadounidense" ha dicho el mandatario estadounidense en un discurso en el que ha señalado que "el asesinato de Charlie no fue sólo un ataque contra un hombre o un movimiento: fue un ataque contra toda nuestra nación".



También se ha subido al estrado la viuda de Kirk, Erika Kirk, pronunciándose sobre el hombre que mató a su marido. "Le perdono porque es lo que hizo Cristo y lo que Charlie habría hecho", ha afirmado, al tiempo que ha prometido continuar con el legado de su marido.



"Todo lo que Turning Point USA construyó gracias a la visión y el arduo trabajo de Charlie, lo multiplicaremos por diez gracias al poder de su recuerdo", ha señalado sobre la organización fundada por el ultraconservador y de la que ha sido nombrada directora ejecutiva.



Las autoridades estadounidenses han detenido a un joven como presunto responsable del asesinato. El hombre, de 22 años e identificado como Tyler Robinson, ha sido ya acusado de varios cargos y podría hacer frente a la pena de muerte en caso de ser sentenciado con la muerte de Kirk, quien recibió un disparo en el cuello durante un acto en la citada universidad.

Los dirigentes estadounidenses atribuyen a Robinson una ideología de extrema izquierda que habría motivado su acción.