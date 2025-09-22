Trumpek "martir" gisa izendatu du Charlie Kirk, Arizonan egin dioten hileta jendetsuan
Ekintzaile ultraeskuindarraren hilketa herrialde "osoari" egindako erasotzat jo du presidente estatubatuarrak, eta alargunak, bere aldetik, hiltzailea barkatzen duela adierazi du.
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Charlie Kirk "martir" gisa izendatu du ekintzaile estatubatuarrari azken agurra emateko bart Arizonan egin duten omenaldian. Pasa den irailaren 10ean tiroz hil zuten Utahko unibertsitate batean hitzaldi bat ematen ari zela ekintzaile kontserbadore eta Trumpen aliatua. Erika Kirk alargunak, bere aldetik, hiltzailea barkatzen duela adierazi du.
"Egun izugarri horretan, 2025eko irailaren 10ean, AEBko askatasunaren ebanjelistarik handiena hilezkor bihurtu zen. Orain AEBko askatasunaren martir bat da", esan du presidente estatubatuarrak. Horren esanetan, Kirken hilketa ez da gizon edo mugimendu baten aurkako erasoa izan, herrialde osoaren kontrakoa baizik.
Trump ez ezik, Erika Kirk alarguna ere oholtzara igo da eta hiltzaileari buruzko hitzak izan ditu. Barkatzen diola azpimarratu du, "Kristok egin zuena eta Charliek egingo zukeena delako". Horrez gain, bere senarra zenaren legatuarekin jarraituko duela agindu du.
"Turning Point USAk Charlieren lan neketsuari eta ikuspegiari esker eraiki zuen guztia hamar aldiz biderkatuko dugu haren oroitzapenak utzitako botereari esker", adierazi du alargunak.
AEBko agintariek Tyler Robinson 22 urteko gizona atxilotu dute Kirken hiltzailea delakoan. Hainbat kargu leporatu dizkiote eta litekeena da heriotza zigor eskaerari aurre egin behar izatea.
Halaber, ezker muturreko ideologia izatea egozten diote Robinsoni.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Zein herrialdek onartzen dute Palestina estatu independente gisa?
Zerrenda 150 herrialdek baino gehiagok osatzen dute. Gainera, orain mendebaldeko potentzia ekonomiko handiak batu dira, tartean Kanada, Erresuma Batua eta Frantzia.
Frantziak Palestinako Estatua aitortuko du gaur
Frantziaren, Erresuma Batuaren eta Kanadaren aitortzarekin, Palestinako Estatuak mendebaldeko potentzia ekonomiko handienetako batzuen babesa lortu du.
90.000 pertsona inguru elkartu dira Arizonan, Charlie Kirken omenaldi ekitaldian
Arizonan, State Farm futbol estadioan antolatu dute Charlie Kirken aldeko omenaldia. Irailaren 10ean hil zuten tiroz gazte ultraeskuindarra eta AEBetako toki guztietatik joandako 90.000 lagun elkartu dira hura omentzeko. Estadioak 70.000 lagunentzat du lekua, baina beste 20.000 eserleku ere jarri dituzte bertaratuei lekua egiteko. Segurtasun neurriak ikaragarriak dira estadio inguruan. Jende askok gaua ere inguruetan pasa du omenaldira joateko.
Netanyahuk esan du ez dela Palestinako Estaturik egongo, eta Palestina onartzen duten herrialdeak mehatxatu ditu
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren esanetan, ez da Palestinako Estaturik egongo, eta Erresuma Batuak, Kanadak, Australiak eta Portugalek iragarpena egin ondoren, Palestina onartzen duten herrialdeak mehatxatu ditu .
Erresuma Batuak, Kanadak, Australiak eta Portugalek Palestinako Estatua onartu dute
Bien bitartean, Benyamin Netanyahuk esan du ez dela Palestinako Estaturik egongo, eta mehatxatu egin ditu herrialdeak. Horrenbestez, NBEko 150 herrialdek onartzen dute jada Palestina ofizialki, Europar Batasuneko 14 tartean.
Palestinako Estatuaren onarpena giltzarri izango da ordu gutxi barru hasiko den NBEren 80. Batzar Nagusian
Erresuma Batuak, Kanadak, Australiak eta Portugalek igande honetan aitortu dute ofizialki Palestinako Estatua, goi-bileraren bezperan. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak esan du ez dela inolaz ere Palestinako Estaturik egongo, eta Bezalel Smotrich zein Itamar Ben Gvir Israelgo ministroek Zisjordania anexionatzea proposatu dute, Palestinako Estatua aitortzeko erabakiei erantzuteko.
Ustelkeriak haserrea piztu du Filipinetan, eta protesta jendetsuak eta liskarrak izan dira
Protestek kaleak hartu dituzte Manila hiriburuan eta beste hiri batzuetan, herrialdean dagoen ustelkeria politikoa salatzeko. 'Bilioi bat pesoren martxa' deiturikoak erakunde erlijioso eta zibilak batu ditu, diru publikoa “lapurtu” izana salatzeko. Protesta gehienak baketsuak izan dira, baina zaurituak eta atxilotuak izan dira poliziaren kontrako istiluetan.
Honela ikusten dira Gazako bonbardaketak gauean
Israelek Gaza hiriaren aurkako erasoaldi militarrarekin jarraitzen du. Bonbardaketak ez dira eten. Leherketak oso urrunetik ikusten dira, gauez bereziki.
Errusiak "perbertsiorik gabeko" Eurovisionen jaialdi alternatiboa egin du
Errusiak "perbertsiorik gabeko" Eurovisionen jaialdi alternatiboa egin du. Errusiarekin ideologikoki bat egiten duten herrialdeek parte hartu dute Intervision musika jaialdian, 2022an Eurovisionetik kanporatua izan ondoren, “LGTBI eduki potentzial” guztietatik at. Vladimir Putin Errusiako presidenteak kultur nortasuna aldarrikatu du aurkezpen bideo batean. 11.000 ikusle baino gehiagoren aurrean, Duc Phuc vietnamdarrak irabazi du ekitaldia, Kirgizistan eta Qatar sailkatu dira ondoren.