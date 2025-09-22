AMERIKETAKO ESTATU BATUAK

Trumpek "martir" gisa izendatu du Charlie Kirk, Arizonan egin dioten hileta jendetsuan

Ekintzaile ultraeskuindarraren hilketa herrialde "osoari" egindako erasotzat jo du presidente estatubatuarrak, eta alargunak, bere aldetik, hiltzailea barkatzen duela adierazi du.

GLENDALE (United States), 22/09/2025.- US President Donald Trump (L) and Erika Kirk (R), wife of Charlie Kirk, embrace on stage during the public memorial service of political activist Charlie Kirk at State Farm Stadium in Glendale, Arizona, USA, 21 September 2025. Kirk was shot and killed on 10 September during a stop on his American Comeback Tour organized by Turning Point USA at Utah Valley University. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN
18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Charlie Kirk "martir" gisa izendatu du ekintzaile estatubatuarrari azken agurra emateko bart Arizonan egin duten omenaldian. Pasa den irailaren 10ean tiroz hil zuten Utahko unibertsitate batean hitzaldi bat ematen ari zela ekintzaile kontserbadore eta Trumpen aliatua. Erika Kirk alargunak, bere aldetik, hiltzailea barkatzen duela adierazi du. 

"Egun izugarri horretan, 2025eko irailaren 10ean, AEBko askatasunaren ebanjelistarik handiena hilezkor bihurtu zen. Orain AEBko askatasunaren martir bat da", esan du presidente estatubatuarrak. Horren esanetan, Kirken hilketa ez da gizon edo mugimendu baten aurkako erasoa izan, herrialde osoaren kontrakoa baizik. 

Trump ez ezik, Erika Kirk alarguna ere oholtzara igo da eta hiltzaileari buruzko hitzak izan ditu. Barkatzen diola azpimarratu du, "Kristok egin zuena eta Charliek egingo zukeena delako". Horrez gain, bere senarra zenaren legatuarekin jarraituko duela agindu du. 

"Turning Point USAk Charlieren lan neketsuari eta ikuspegiari esker eraiki zuen guztia hamar aldiz biderkatuko dugu haren oroitzapenak utzitako botereari esker", adierazi du alargunak. 

AEBko agintariek Tyler Robinson 22 urteko gizona atxilotu dute Kirken hiltzailea delakoan. Hainbat kargu leporatu dizkiote eta litekeena da heriotza zigor eskaerari aurre egin behar izatea. 

Halaber, ezker muturreko ideologia izatea egozten diote Robinsoni.

90.000 pertsona inguru elkartu dira Arizonan, Charlie Kirken omenaldi ekitaldian

Arizonan, State Farm futbol estadioan antolatu dute Charlie Kirken aldeko omenaldia. Irailaren 10ean hil zuten tiroz gazte ultraeskuindarra eta AEBetako toki guztietatik joandako 90.000 lagun elkartu dira hura omentzeko. Estadioak 70.000 lagunentzat du lekua, baina beste 20.000 eserleku ere jarri dituzte bertaratuei lekua egiteko. Segurtasun neurriak ikaragarriak dira estadio inguruan. Jende askok gaua ere inguruetan pasa du omenaldira joateko.

