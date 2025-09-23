Será noticia: Asamblea General de Naciones Unidas, Zinemaldia y el tiempo

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 23 de septiembre de 2025:

- Asamblea General de Naciones Unidas: Este martes arranca en Nueva York la Asamblea General de la ONU que reúne a los principales líderes del mundo, centrada en el reconocimiento del Estado Palestino. Reino Unido, Canadá, Australia, Portugal y Francia ya han dado el paso de reconocer el Estado palestino, en víspera del inicio de la cumbre mundial. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha advertido de que "no habrá un estado palestino" y ha anunciado que impulsará la colonización. Los ministros israelíes Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, han planteado la anexión formal de Cisjordania a Israel como respuesta.

- Zinemaldia: Este martes, el teatro Victoria Eugenia albergará la Gran Gala del Cine Vasco, de la mano de EITB. Será una cita especial, en el año en el que más producciones vascas se presentan en el Zinemaldia. En la gala, que se podrá ver en directo en Orain a partir de las 22:15 horas, los cineastas Asier Altuna y Telmo Esnal (Txotx! Aupa Etxebeste, Agur Etxebeste) recibirán el premio Zinemira, otorgado por Zinemaldia y EPE-IBAIA (Asociación de Productoras Audiovisuales Independientes del País Vasco), en reconocimiento a su trayectoria, cuando se cumplen 20 años del estreno de Aupa Etxebeste en la sección New Directors del Zinemaldia. Este año, EITB otorgará el premio Egile Berriak a Sara Fantova poniendo de relieve el éxito de su primer trabajo Jone Batzuetan.

- El tiempo: El cielo estará de nuevo nublado en la mitad norte y la nubosidad se extenderá a puntos de la mitad sur, aunque en el Valle del Ebro el tiempo continuará siendo soleado. Los chubascos serán ocasionales, más intensos en la vertiente cantábrica. En cuanto a las temperaturas no se esperan grandes cambios. El viento será inicialmente flojo y variable, después se fijará de componente norte y se intensificará.