El cine vasco celebra su gala en el Zinemaldia con más producciones vascas

Este martes, 23 de septiembre, el teatro Victoria Eugenia albergará la Gran Gala del Cine Vasco, de la mano de EITB. Será una cita especial, en el año en el que más producciones vascas se presentan en el Zinemaldia.

En la gala, que se podrá ver a partir de las 22:15, los cineastas Asier Altuna y Telmo Esnal (Txotx! Aupa Etxebeste, Agur Etxebeste) recibirán el premio Zinemira, otorgado por Zinemaldia y EPE-IBAIA (Asociación de Productoras Audiovisuales Independientes del País Vasco), en reconocimiento a su trayectoria, cuando se cumplen 20 años del estreno de Aupa Etxebeste en la sección New Directors del Zinemaldia.

Este año, EITB otorgará el premio Egile Berriak a Sara Fantova poniendo de relieve el éxito de su primer trabajo Jone Batzuetan. Además, se concederán el Premio GIDOI + SGAE al Mejor Guionista de Euskal Herria a Borja Cobeaga por el guion de Los aitas; el Premio EAB Bultzada, al reconocimiento e impulso a una carrera interpretativa a Miren Gaztañaga; y el Premio EZAE a la película de producción vasca más taquillera en Euskadi: La infiltrada de Arantxa Echevarría.

Presentada por Sara Cozar y Joseba Apaolaza, participarán en la gala Lara Izagirre, Ivan Miñanbres, Marian Fernández, Arantzazu Calleja, Kepa Errasti, Diego San José, Mikel Pagadi, Aitor Eneriz, Fran Lasuen, Jone Laspiur, Alizia Otxoa, Koldo Zuazua, Alfonso Benegas, Iban Garate y Ramon Agirre, entre otros. Entre los invitados también estarán Estibaliz Urresola, Paul Urkijo, Koldo Olabarri, Nerea Mazo, Jon Plazaola, Aitziber Garmendia, junto a los equipos de las series "Go!azen" e "Irabazi Arte"; Erika Olaizola, Ainhoa Etxebarria, Telmo Irureta, Amancay Gaztañaga, Süne, Janus Lester Nerea Torrijos, Miren Arzalluz, Eder Aurre, Mikel Urmeneta...

La gala comenzará a las 19:00 horas, pero antes, comenzará la alfombra roja del Teatro Victoria Eugenia.