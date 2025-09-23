El cine vasco celebra su gala en el Zinemaldia con más producciones vascas
Este martes, 23 de septiembre, el teatro Victoria Eugenia albergará la Gran Gala del Cine Vasco, de la mano de EITB. Será una cita especial, en el año en el que más producciones vascas se presentan en el Zinemaldia.
En la gala, que se podrá ver a partir de las 22:15, los cineastas Asier Altuna y Telmo Esnal (Txotx! Aupa Etxebeste, Agur Etxebeste) recibirán el premio Zinemira, otorgado por Zinemaldia y EPE-IBAIA (Asociación de Productoras Audiovisuales Independientes del País Vasco), en reconocimiento a su trayectoria, cuando se cumplen 20 años del estreno de Aupa Etxebeste en la sección New Directors del Zinemaldia.
Este año, EITB otorgará el premio Egile Berriak a Sara Fantova poniendo de relieve el éxito de su primer trabajo Jone Batzuetan. Además, se concederán el Premio GIDOI + SGAE al Mejor Guionista de Euskal Herria a Borja Cobeaga por el guion de Los aitas; el Premio EAB Bultzada, al reconocimiento e impulso a una carrera interpretativa a Miren Gaztañaga; y el Premio EZAE a la película de producción vasca más taquillera en Euskadi: La infiltrada de Arantxa Echevarría.
Presentada por Sara Cozar y Joseba Apaolaza, participarán en la gala Lara Izagirre, Ivan Miñanbres, Marian Fernández, Arantzazu Calleja, Kepa Errasti, Diego San José, Mikel Pagadi, Aitor Eneriz, Fran Lasuen, Jone Laspiur, Alizia Otxoa, Koldo Zuazua, Alfonso Benegas, Iban Garate y Ramon Agirre, entre otros. Entre los invitados también estarán Estibaliz Urresola, Paul Urkijo, Koldo Olabarri, Nerea Mazo, Jon Plazaola, Aitziber Garmendia, junto a los equipos de las series "Go!azen" e "Irabazi Arte"; Erika Olaizola, Ainhoa Etxebarria, Telmo Irureta, Amancay Gaztañaga, Süne, Janus Lester Nerea Torrijos, Miren Arzalluz, Eder Aurre, Mikel Urmeneta...
La gala comenzará a las 19:00 horas, pero antes, comenzará la alfombra roja del Teatro Victoria Eugenia.
Más noticias sobre cine
EITB presenta en el Zinemaldia el programa documental 'Euskal Herria Hegan'
La Gala de EITB se ha celebrado en el Velódromo de San Sebastián por primera vez y se ha preestrenado el programa documental "Euskal Herrian Hegan". En esta primera entrega, “Gipuzkoa hegan” han podido recorrer los paisajes más espectaculares de la costa guipuzcoana en pantalla gigante, acompañados de las melodías compuestas por Fernándo Velázquez.
“Los domingos”, lo divino y, sobre todo, lo humano
Alauda Ruiz de Azua presenta en la Sección Oficial del Zinemaldia el segundo largometraje que ha escrito y dirigido, Los domingos, una completa radiografía de nuestros tiempos construida sobre la atracción por la vida monacal de una chica de 17 años.
"Amo a mi país, pero no lo reconozco"
La actriz Angelina Jolie ha participado en la 73 edición del Festival Internacional de cine de San Sebastián donde presenta su película "Couture".
"Karmele": Creando mundos en la pantalla
Zaloa Ziluaga, directora artística, e Imanol Etxeberria, responsable del set, han representado la Guerra Civil y la posguerra en Karmele (Asier Altuna, 2025). A las puertas de la casa de los Urresti en el film, hablamos con ellos sobre su trabajo y el reto de representar un pueblo costero, las calles de París y Venezuela en pleno Euskal Herria.
"Maspalomas", "Couture" de Angelina Jolie y la sorpresa de Olmo Omerzu, bajo la atenta mirada de Mikel Zumeta
Además de las tres películas que han entrado en la competición de la Sección Oficial en la tercera jornada del Zinemaldia, el crítico de Orain también comenta "Karmele" (Asier Altuna), fuera de concurso.
La intensa lluvia no puede con la luz de Angelina Jolie
El mal tiempo ha acompañado el camino de la actriz y productora estadounidense desde el Hotel María Cristina al Kursaal, donde el equipo de "Couture" (película de Alice Winocour que compite en Sección Oficial) ha atendido a los medios de comunicación.
Goenaga y Arregi viajan de Maspalomas a la Sección Oficial del Zinemaldia
La última película de Moriarti, "Maspalomas", compite en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián. Con la participación de EITB, está protagonizada por Vicente (José Ramón Soroiz), un hombre homosexual de 76 años que tiene que volver a meterse en el armario.
Angelina Jolie llega al aeropuerto de Biarritz
La actriz estadounidense es una de las grandes estrellas del Festival de Cine de 2025, donde se le espera para presentar la película "Couture", de Alice Winocour, en Sección Oficial.
El público del Kursaal sale muy satisfecho de la proyección de "Maspalomas"
Opiniones muy positivas a la salida de la obra de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, que compite en Sección Oficial.