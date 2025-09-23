Euskal zinemak gala handia ospatuko du, inoiz baino euskal ekoizpen gehien jaso dituen Zinemaldian
Sara Cozar eta Joseba Apaolaza aktoreek aurkeztuko dute Victoria Eugenia antzokian egingo den gala. Asier Altunak eta Telmo Esnalek Zinemira saria jasoko dute, eta Sara Fantovak EITBren Egile Berriak saria.
Asteartean , irailak 23, Victoria Eugenia antzokiak Euskal Zinemaren Gala Handia hartuko du, Donostiako Zinemaldiko programazioaren barruan, EITBren eskutik. Hitzordu berezia izango da, Zinemaldiaren historian euskal ekoizpen gehien aurkezten ari diren urtean.
22:15etik aurrera ikusi ahal izango den galan, Asier Altunak eta Telmo Esnalek (Txotx! Aupa Etxebeste, Agur Etxebeste) Zinemira saria jasoko dute, Donostiako Zinemaldiak eta EPE-IBAIAk (Euskal Herriko Ikus-Entzunezko Ekoizle Burujabeen Elkartea) emana, Aupa Etxebeste filma Zinemaldi honetako bertako New Directors sailean estreinatu zela 20 urte bete direnean.
GIDOI + SGAE Euskal Herriko Gidoigile Onenaren Saria Borja Cobeagak jasoko du, Los aitas filmaren gidoiarengatik; EAB Bultzada Saria, interpretazio lana aintzatesteko eta bultzatzeko saria, Miren Gaztañagak bere aktore ibilbidearengatik; EZAE Saria Arantxa Echevarriaren La infiltrada filmarentzat izango da, Euskadin arrakastatsuena izan den euskal produkzioko filma izateagatik
Victoria Eugenian izango dira Lara Izagirre, Ivan Miñanbres, Marian Fernández, Arantzazu Calleja, Kepa Errasti, Diego San José, Mikel Pagadi, Aitor Eneriz, Fran Lasuen, Jone Laspiur, Alizia Otxoa, Koldo Zuazua, Alfonso Benegas, Iban Garate, Ramon Agirre, Estibaliz Urresola, Paul Urkijo, Koldo Olabarri, Nerea Mazo, Jon Plazaola, Aitziber Garmendia; "Desagertuta", "Go!azen" eta "Irabazi Arte" telesailetako ekipoak; Erika Olaizola, Ainhoa Etxebarria, Telmo Irureta, Amancay Gaztañaga, Süne, Janus Lester Nerea Torrijos, Miren Arzalluz, Eder Aurre, Mikel Urmeneta…
Gala 19:00etan hasiko da, eta 22:15etik aurrera ikusi ahalko da, streamingez.
Zinemari buruzko albiste gehiago
EITBk "Euskal Herria Hegan" dokumental saioa aurkeztu du Zinemaldian
EITBren Gala Donostiako Belodromoan egin da lehen aldiz, eta "Euskal Herrian Hegan" dokumental saioa aurrestreinatu da. "Gipuzkoa Hegan" lehen atalean, Gipuzkoako kostaldeko paisaiarik ikusgarrienak izan dira ikusgai pantaila luze-zabalean, Fernando Velazquezek konposatutako doinuek lagunduta.
“Los domingos”: jainkoaz, baina, batez ere, gizakiaz
Alauda Ruiz de Azuak idatzi eta zuzendu duen bigarren film luzea aurkeztu du Zinemaldiko Sail Ofizialean. “Los domingos” gure garaien erradiografia oso askoa da, 17 urteko neskato batek moja bizitzarekin duen liluraren gainean eraikia.
"Maite dut nire herrialdea, baina ez dut ezagutzen"
Angelina Jolie aktoreak Donostiako Zinemaldiaren 73. edizioan parte hartu du, eta bertan Couture filma aurkeztu du.
"Karmele": Pantailan munduak sortzen
Zaloa Ziluaga zuzendari artistikoa eta Imanol Etxeberria setaren arduraduna Karmele filmean (Asier Altuna, 2025) 1936ko gerra eta gerraondoa irudikatzeko lanaren arduradunak izan dira. Filmean urrestitarren etxea denaren atarian, beraiekin hitz egin dugu, Euskal Herrian kostaldeko herri bat, Pariseko kaleak eta Venezuela irudikatzeko erronkaz eta beraien lanaz.
"Maspalomas", Angelina Jolieren "Couture" eta Olmo Omerzuren sorpresa, Mikel Zumetaren begiradapean
Zinemaldiko hirugarren egunean Sail Ofialeko lehian sartu diren hiru pelikulez gain, Karmele (Asier Altuna) ere aipatu du ORAIN atariko kritikariak.
Euriak ezin izan du Angelina Jolieren argia itzali
Aktore eta ekoizle estatubatuarrak euripean egin du Maria Cristina Hoteletik Kursaalera arteko bidea, baina tartetxoa hartu du jarraitzaileak agurtzeko. Alice Winocourren "Couture" pelikula aurkeztera etorri da Zinemaldira. Sail Ofizialean lehiatuko da.
Angelina Jolie Biarrizko aireportura heldu da
Aktore estatubatuarra 2025eko Zinemaldiko izar nagusietakoa da. Alice Winocour zuzendariaren "Couture" pelikula Sail Ofizialean aurkeztera etorri da Donostiara.
Goenagak eta Arregik Maspalomasetik Zinemaldirako bidea egin dute
Moriarti Produkzioak ekoiztetxearen azken pelikula, "Maspalomas", Zinemaldiko Sail Ofizialean lehiatzen ari da. Vicente du protagonista (Jose Ramon Soroiz), berriro armairuan sartu behar den 76 urteko gizon homosexuala.
Kursaaleko publikoa oso gustura irten da "Maspalomas" pelikulako emanalditik
Iritzi positiboak entzun dira "Maspalomas" Sail Ofizialeko filmaren proiekziotik irten direnen artean. Batzuen esanetan, "beharrezkoa" da Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregi zuzendarien pelikula.