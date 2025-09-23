Albiste izango dira: Nazio Batuen Batzar Nagusia, Zinemaldia eta eguraldia
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko irailaren 23an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Nazio Batuen Batzar Nagusia: Astearte honetan hasiko da, New Yorken, urtero munduko buruzagi nagusiak biltzen dituen Nazio Batuen Erakundearen Batzar Nagusia, Palestinako Estatuaren aitortza erdigunean dela. Erresuma Batuak, Kanadak, Australiak, Portugalek eta Frantziak aitortu dute ofizialki Palestinako Estatua, goi-bileraren bezperan. Horren aurrean, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak esan du ez dela inolaz ere Palestinako Estaturik egongo, eta Bezalel Smotrich zein Itamar Ben Gvir Israelgo ministroek Zisjordania anexionatzea proposatu dute, Palestinako Estatua aitortzeko erabakiei erantzuteko.
- Zinemaldia: Victoria Eugenia antzokiak Euskal Zinemaren Gala Handia hartuko du, Donostiako Zinemaldiko programazioaren barruan, EITBren eskutik. Hitzordu berezia izango da, Zinemaldiaren historian euskal ekoizpen gehien aurkezten ari diren urtean. 22:15etik aurrera zuzenean ikusi ahal izango den galan, Asier Altunak eta Telmo Esnalek (Txotx!, Aupa Etxebeste, Agur Etxebeste) Zinemira saria jasoko dute, Donostiako Zinemaldiak eta EPE-IBAIAk (Euskal Herriko Ikus-Entzunezko Ekoizle Burujabeen Elkartea) emana, Aupa Etxebeste filma Zinemaldi honetako bertako New Directors sailean estreinatu zela 20 urte bete direnean. Sara Fantovak, berriz, EITBren Egile Berriak saria jasoko du.
- Eguraldia: Eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Iparraldean zerua oso hodeitsu egongo da berriro eta behe-hodeiak hegoaldeko zenbait lekutara ere zabalduko dira; Ebro ibarrean giroak eguzkitsu jarraituko du. Noizbehinka zaparradak egingo ditu eta ipar partean mardulagoak izango dira. Tenperaturetan ez da aldaketa handirik espero. Egunaren hasieran haizea ahul eta aldakor ibiliko da, baina eguerdi aldera iparraldetik finkatu eta indartu egingo da.
"Ondorio juridikoak baino, garrantzi politikoa du nazioarteak Palestina aitortzeak"
Victor Amado EHUko Historia Garaikideko irakasleak uste du onarpenarekin Palestinak nazioarteko zilegitasuna irabaziko duela, Netanyahuren erregimen gero eta isolatuagoaren aurrean.
NBEk gerra eta gizateriaren aurkako krimenak leporatu dizkio Errusiari, Ukrainan egindako gehiegikeriengatik
Ikertzaileek Ukrainako zibilen aurkako eraso indiskriminatuak salatu dituzte.
EBko Zibersegurtasun Agentziak "hirugarrenen zibereraso" bati egotzi dizkio zenbait aireportutan asteburuan izandako gorabeherak
Egoera horren ondorioz, aireportuek eskuz izapidetu behar izan zituzten fakturazioak eta ontziratzeak, boligrafo eta papelez. Ondorioz, hegaldi asko atzeratu eta bertan behera utzi behar izan zituzten lehen orduetan, nahiz eta gorabeherak asteburu osoan zehar izan.
Frantziak eta Erresuma Batuak Palestina estatu gisa aitortzeagatik errepresaliarik ez hartzeko eskatu diote Israeli
Alemaniak oraingoz ez du Palestina estatu gisa aitortzeko asmorik. Are gehiago, bide horretan pausorik eman aurretik balizko bake negoziazioek zer ematen duten itxarotea defendatu du.
Frantziako hainbat udalek entzungor egin diote Barne ministroari eta Palestinako banderak zabaldu dituzte
Bruno Retailleau Barne ministro kontserbadoreak Alderdi Sozialistaren ekimenaren kontrako jarrera agertu du, "neutraltasunaren kontrako ekintza" dela argudiatuz. Hori dela eta, zuzentarau bat jarri du martxan, Justiziak udal horien aurka egin dezala eskatzeko.
Zer da Palestinako Estatua onartzea?
Palestinako Estatuaren onarpena nazioarteko eztabaidaren erdigunera itzuli da, Erresuma Batuak, Kanadak eta Australiak pausoa eman berri duten honetan. Baina... Zer dakar herrialde batek Palestinako Estatua onartzeak? Hona hemen gakoak.
Zein da Libanoren egoera Israelen erasoaldia eta urtebetera?
Herrialdeak Israelen erasopean jarraitzen du, eta berreraikuntzarako dirurik gabe, duela urtebete Israelen aldetik jasan zuen aire-kanpainaren ondoren.
Zein herrialdek onartzen dute Palestina estatu independente gisa?
Zerrenda 150 herrialdek baino gehiagok osatzen dute. Gainera, orain mendebaldeko potentzia ekonomiko handiak batu dira, tartean Kanada, Erresuma Batua eta Frantzia.