Albiste izango dira: Nazio Batuen Batzar Nagusia, Zinemaldia eta eguraldia

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko irailaren 23an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Nazio Batuen Batzar Nagusia: Astearte honetan hasiko da, New Yorken, urtero munduko buruzagi nagusiak biltzen dituen Nazio Batuen Erakundearen Batzar Nagusia, Palestinako Estatuaren aitortza erdigunean dela. Erresuma Batuak, Kanadak, Australiak, Portugalek eta Frantziak aitortu dute ofizialki Palestinako Estatua, goi-bileraren bezperan. Horren aurrean, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak esan du ez dela inolaz ere Palestinako Estaturik egongo, eta Bezalel Smotrich zein Itamar Ben Gvir Israelgo ministroek Zisjordania anexionatzea proposatu dute, Palestinako Estatua aitortzeko erabakiei erantzuteko.

- Zinemaldia: Victoria Eugenia antzokiak Euskal Zinemaren Gala Handia hartuko du, Donostiako Zinemaldiko programazioaren barruan, EITBren eskutik. Hitzordu berezia izango da, Zinemaldiaren historian euskal ekoizpen gehien aurkezten ari diren urtean. 22:15etik aurrera zuzenean ikusi ahal izango den galan, Asier Altunak eta Telmo Esnalek (Txotx!, Aupa EtxebesteAgur Etxebeste) Zinemira saria jasoko dute, Donostiako Zinemaldiak eta EPE-IBAIAk (Euskal Herriko Ikus-Entzunezko Ekoizle Burujabeen Elkartea) emana, Aupa Etxebeste filma Zinemaldi honetako bertako New Directors sailean estreinatu zela 20 urte bete direnean. Sara Fantovak, berriz, EITBren Egile Berriak saria jasoko du.

Eguraldia: Eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Iparraldean zerua oso hodeitsu egongo da berriro eta behe-hodeiak hegoaldeko zenbait lekutara ere zabalduko dira; Ebro ibarrean giroak eguzkitsu jarraituko du. Noizbehinka zaparradak egingo ditu eta ipar partean mardulagoak izango dira. Tenperaturetan ez da aldaketa handirik espero. Egunaren hasieran haizea ahul eta aldakor ibiliko da, baina eguerdi aldera iparraldetik finkatu eta indartu egingo da.

Palestinako Estatuaren aitortza erdigunean dela abiatuko  da NBEren 80. Batzar Nagusian

