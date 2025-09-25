Sarkozy, culpable de asociación de malhechores por la financiación libia de su campaña de 2007
El expresidente francés Nicolas Sarkozy ha sido declarado culpable de varios de los delitos por los que estaba acusado en relación con la financiación libia de su campaña de 2007, en particular por asociación de malhechores.
Sarkozy ha sido, sin embargo, absuelto de malversación de fondos públicos y de haber incumplido el código electoral, cargos por los que también estaba encausado.
El Tribunal Correccional de París debe precisar al final de la mañana la pena que impone al que fue inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012.
Los jueces consideran a Sarkozy culpable por haberse servido de su influencia como presidente del partido conservador UMP y como candidato presidencial para que colaboradores suyos, como Claude Guéant y Brice Hortefeux, cometieran delitos de corrupción con el régimen de Muamar Gadafi.
En concreto, la presidenta del tribunal ha señalado que el entonces pretendiente al Elíseo permitió que esos dos próximos colaboradores, que posteriormente ocuparían puestos destacados durante su mandato presidencial, "obtuvieran apoyos financieros" de Trípoli para la caja de la campaña de 2007.
La sentencia establece que ese delito de asociación de malhechores fue cometido entre 2005, fecha de un viaje de Sarkozy a Libia como ministro del Interior, hasta el 15 de mayo de 2007, cuando comenzó su mandato presidencial, momento a partir del cual estaba cubierto por la inmunidad en tanto que jefe del Estado. Pero le absuelve de los otros delitos por los que también se sentó en el banquillo, como los de haber infringido las reglas electorales en la campaña que le llevó al Elíseo en 2007 o los de malversación de fondos.
El delito de asociación de malhechores puede conllevar una pena de hasta 10 años de cárcel.
